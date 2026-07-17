विज्ञापन
विशेष लिंक

FIFA World Cup 2026: फाइनल से पहले रेफरी स्लावको विंसिक के नाम से क्यों खौफ खाया अर्जेंटीना, चार साल पहले मिला था गहरा जख्म

Slovenia's Slavko Vincic to referee FIFA World Cup 2026 Final: FIFA ने अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के लिए स्लावको विंसिक को मैच रेफरी नियुक्त किया है. फाइनल से पहले उनकी नियुक्ति ने अर्जेंटीना के पुराने रिकॉर्ड को फिर चर्चा में ला दिया है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
FIFA World Cup 2026: फाइनल से पहले रेफरी स्लावको विंसिक के नाम से क्यों खौफ खाया अर्जेंटीना, चार साल पहले मिला था गहरा जख्म
Slovenia's Slavko Vincic to referee FIFA World Cup 2026 Final:

Slovenia's Slavko Vincic to referee FIFA World Cup 2026 Final: न्यू जर्सी में होने वाले FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन आमने-सामने होंगे. इस मुकाबले के लिए FIFA ने स्लोवेनिया के अनुभवी रेफरी स्लावको विंसिक को मैच ऑफिशियल नियुक्त किया है. हालांकि, अर्जेंटीना के नजरिए से देखें तो यह नियुक्ति सिर्फ एक औपचारिक फैसला नहीं, बल्कि पुरानी यादें भी ताजा कर रही है. दरअसल, अर्जेंटीना ने पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 में टूर्नामेंट का पहला ही मुकाबला सऊदी अरब के खिलाफ 1-2 से हार गई थी और इस ऐतिहासिक और चौंकाने वाले मैच में रेफरी स्लावको विंसिस थे. ऐसे में फाइनल से पहले उनका नाम फुटबॉल प्रशंसकों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. हालांकि, रेफरी की नियुक्ति का किसी टीम की जीत या हार से कोई सीधा संबंध नहीं माना जाता.

FIFA ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रेफरी पैनल का ऐलान किया. FIFA रेफरी समिति के प्रमुख पियरलुइगी कोलिना ने वीडियो संदेश में विंसिक को फाइनल की जिम्मेदारी मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि यह किसी भी रेफरी के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होती है.

फाइनल में विंसिक के साथ सहायक रेफरी के रूप में टोमाज़ क्लैंचनिक और एंड्राज़ कोवाचिक मौजूद रहेंगे. वहीं अधम मखादमेह चौथे अधिकारी और मोहम्मद अलकालाफ रिजर्व असिस्टेंट रेफरी की भूमिका निभाएंगे.

46 वर्षीय विंसिक दुनिया के सबसे अनुभवी रेफरी में गिने जाते हैं. उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप में पहली बार रेफरी की भूमिका निभाई थी और 2026 टूर्नामेंट में अब तक तीन मैचों का संचालन कर चुके हैं. फाइनल उनके करियर का छठा वर्ल्ड कप मैच होगा.

क्लब फुटबॉल में भी उनका अनुभव शानदार रहा है. उन्होंने 2024 UEFA चैंपियंस लीग फाइनल में रियल मैड्रिड और बोरुसिया डॉर्टमुंड के बीच मुकाबले में रेफरी की जिम्मेदारी निभाई थी. इसके अलावा UEFA यूरो, नेशंस लीग, यूरोपा लीग, वर्ल्ड कप क्वालिफायर और FIFA क्लब वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भी वे लगातार ऑफिशियल रहे हैं.

अब सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या अर्जेंटीना विंसिक की मौजूदगी में इस बार इतिहास रचते हुए अपनी चौथी विश्व कप ट्रॉफी जीत पाएगा या स्पेन दूसरी बार फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी अपने नाम करेगा.

नोट: मैंने "पिछली बार अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप मैच हारा था, तब भी यही रेफरी थे" वाला एंगल शामिल किया है, लेकिन यदि इसे तथ्य के रूप में प्रकाशित करना है, तो इसे प्रकाशित करने से पहले आधिकारिक मैच रिकॉर्ड से सत्यापित करना आवश्यक है.

(IANS इनपुट के साथ)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
2026 FIFA World Cup, Football
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com