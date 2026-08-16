MLS: मेसी से नहीं संभली इंटर मियामी, पेनल्टी मिस के बाद 4-1 से मिली करारी हार

रविवार को मेजर लीग सॉकर (MLS) में टॉप-2 टीमों की भिड़ंत में लियोनेल मेसी की इंटर मियामी को करारी हार का सामना करना पड़ा. नैशविल ने अपने घरेलू मैदान पर शानदार खेल दिखाते हुए मियामी को 4-1 से हरा दिया. इस मैच में मेसी का दिन अच्छा नहीं रहा. उन्होंने एक पेनल्टी मिस कर दी, येलो कार्ड भी देखा और उनकी टीम का सात मैचों से चला आ रहा अजेय अभियान भी खत्म हो गया.

हालांकि, मेसी ने इंटर मियामी के इकलौते गोल में असिस्ट किया, लेकिन वह टीम को हार से नहीं बचा सके. मैच के 23वें मिनट में उन्हें पेनल्टी के जरिए स्कोर बराबर करने का मौका मिला था, मगर नैशविल के गोलकीपर ब्रायन श्वाके ने उनका शॉट रोक दिया. पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में मेसी के पास से मिले पास पर टेलास्को सेगोविया ने गोल कर स्कोर 1-1 कर दिया.

दूसरे हाफ में नैशविल के नाम रहा मैच

दूसरे हाफ में नैशविल ने मैच पूरी तरह अपने नाम कर लिया. हनी मुख्तार ने 49वें मिनट में गोल करके टीम को फिर बढ़त दिलाई, जबकि सैम सरिज ने बढ़त को 3-1 कर दिया. इसके बाद मुख्तार ने अपना दूसरा गोल दागकर नैशविल की 4-1 की जीत पक्की कर दी.

नैशविल 43 अंकों के साथ टॉप पर

मैच के आखिरी क्षणों में मेसी ने कोशिश जरूर की, लेकिन उनके दो शॉट गोलपोस्ट से टकरा गए. इस जीत के साथ नैशविल 43 अंकों के साथ MLS की अंक तालिका में टॉप पर कायम है, जबकि इंटर मियामी 38 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है.

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