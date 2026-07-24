वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद जर्मनी ने बदला कोच, जुर्गेन क्लॉप को बनाया नया बॉस

जुर्गेन क्लॉप को जर्मन राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया हेड कोच बनाया गया है. क्लॉप ने शुक्रवार को चार साल के अनुंबध पर हस्ताक्षर किया. उनका कार्यकाल 2030 तक होगा. 59 साल के क्लॉप यूईएफए यूरो 2028 और फीफा विश्व कप 2030 में जर्मन टीम का नेतृत्व करेंगे. जर्मन फुटबॉल फेडरेशन ने इसकी पुष्टि की. जुर्गेन क्लॉप जर्मनी के हेड कोच के रूप में जूलियन नैगल्समैन की जगह लेंगे. नैगल्समैन ने फीफा विश्व कप 2026 में 15 अगस्त को पैराग्वे के खिलाफ जर्मनी की हार और टीम के विश्व कप से बाहर होने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

फेडरेशन ने द्वारा साझा किए गए एक बयान में क्लॉप ने कहा,"राष्ट्रीय टीम हम जर्मन लोगों को किसी और चीज की तरह एकजुट कर सकती है. यही बात इस काम को मेरे लिए इतना खास बनाती है. मैं जर्मन फुटबॉल में इस खास काम का इंतजार कर रहा हूं. हम विनम्रता और धैर्य के साथ मिलकर काम करेंगे. हमें एक ऐसी टीम बनानी है, जो एक-दूसरे के लिए लड़े, फुटबॉल का आनंद ले, और जिसके पीछे हमारे देश के लोग पूरे विश्वास के साथ एकजुट हो सकें."

पीटर क्राविएट्ज, पेपिजन लिजेंडर्स, और स्वेन बेंडर जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन में सहायक कोच के तौर पर क्लॉप के साथ जुड़ेंगे. क्राविएट्ज और लिजेंडर्स क्लॉप के लंबे समय से साथी हैं. उन्होंने 2019 में लिवरपूल में उनके साथ यूईएफए चैंपियंस लीग और 2020 में इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता था.

43 साल के डचमैन लिजेंडर्स हाल ही में मैनचेस्टर सिटी में पेप गार्डियोला के सहायक कोच थे. 54 साल के क्राविएट्ज ने मेंज और डॉर्टमुंड में क्लॉप के साथ काम किया है. स्वेन बेंडर (37) डॉर्टमुंड में सहायक कोच और अन्टरहाचिंग में हेड कोच के तौर पर काम करने के बाद वापस आए हैं.

जर्मन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष न्यूएनडॉर्फ ने कहा,"जूलियन नेगल्समैन के इस्तीफे के बाद, जुर्गन क्लॉप टीम के कोच के पद के लिए हमारी पक्की पसंद थे. इसीलिए हमने लगातार उनका पीछा किया. मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस सहयोग का रास्ता बनाया. मैं ओलिवर मिंट्जलाफ को रचनात्मक बातचीत और उनके सहयोगात्मक रवैये के लिए, साथ ही अकी वात्जके को उनके जबरदस्त सहयोग के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं." जर्मनी टीम के साथ क्लॉप का पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 24 सितंबर को एम्स्टर्डम में नीदरलैंड्स के खिलाफ होगा.

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