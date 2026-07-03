जर्मन कोच से जबरन लिया इस्तीफा? तीन दिन पहले किया था इनकार, नॉकआउट से बाहर हुई थी चार बार की चैंपियन

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जर्मनी राउंड ऑफ 32 में पराग्वे के खिलाफ हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई. इस हार के बाद जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन (डीएफबी) और टीम के हेड कोच जूलियन नैगल्समैन ने अपने रास्ते अलग करने का फैसला किया है. जर्मनी के नए हेड कोच बनने की रेस में अब जुर्गेन क्लॉप का नाम सबसे आगे चल रहा है. जर्मनी की हार के बाद नैगल्समैन ने कहा था कि वह कोच के तौर पर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 59 साल के क्लॉप उस टीम की किस्मत बदलने के लिए एक बढ़िया विकल्प होंगे, जो 2018 और 2022 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी. वहीं, इस बार भी टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा.

पराग्वे के खिलाफ जर्मनी को फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले, टीम ने वर्ल्ड कप के सभी चार पेनल्टी शूटआउट जीते थे. उनकी सटीक पेनल्टी किक इतनी मशहूर थी कि पराग्वे के खिलाफ हुए मैच से पहले तक वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ एक जर्मन खिलाड़ी, उली स्टीलिक ही पेनल्टी शूटआउट में पेनल्टी चूके थे. उन्होंने 1982 के सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ अपनी पेनल्टी मिस की थी.

हालांकि, बोस्टन में पराग्वे के खिलाफ खेला गया यह मुकाबला जर्मनी के लिए बेहद दर्दनाक साबित हुआ. पेनल्टी शूटआउट के अपने बेमिसाल रिकॉर्ड को टीम इस मुकाबले में बरकरार नहीं रख सकी. इस हार के साथ जर्मनी का वर्ल्ड कप अभियान भी समाप्त हो गया.

'स्काई स्पोर्ट्स' जर्मनी के अनुसार, डीएफबी लीडरशिप ने वर्ल्ड कप की नाकामी की गहराई से जांच के बाद नैगल्समैन को इस्तीफा देने का सुझाव दिया. रिपोर्ट में डीएफबी प्रेसिडेंट बर्न्ड न्यूएनडॉर्फ के हवाले से कहा गया,"इतने बड़े झटके के बाद और आगे आने वाली चुनौतियों को देखते हुए हम पहले की तरह काम पर नहीं लौट सकते और न ही लौटेंगे."

नैगल्समैन का कॉन्ट्रैक्ट असल में 2028 यूरोपियन चैंपियनशिप तक था और इसकी कीमत हर साल आठ मिलियन यूरो तक थी. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि "डीएफबी लीडरशिप की सलाह पर नैगल्समैन इस्तीफा दे रहे हैं, जिससे उन्हें निकाले जाने का खतरा टल गया है." नैगल्समैन की जगह लेने के लिए क्लॉप डीएफबी की पहली पसंद माने जा रहे हैं.

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