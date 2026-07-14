FIFA World Cup: फ्रांस और स्पेन सेमीफाइनल में इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें, अकेले पलट सकते हैं बाजी

FIFA World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब अपने बेहद रोमांचक दौर में प्रवेश कर गया है. वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 जुलाई को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाना है. इस बेहद रोमांचक मैच पर पूरी दुनिया की नजर है. फ्रांस और स्पेन न सिर्फ यूरोप की, बल्कि दुनिया की बड़ी और मजबूत टीमें हैं. मौजूदा वर्ल्ड कप में भी ग्रुप स्टेज, राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर दोनों टीमों ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है. फ्रांस ने मोरक्को और स्पेन ने पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है. दोनों टीमों के बीच 15 जुलाई (भारतीय समयानुसार 12:30 एएम) को वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल खेला जाना है. इस मैच पर दुनियाभर के फुटबॉल फैंस की नजर है. फुटबॉल प्रेमी इस मैच के रोमांच को महसूस करने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं.ऐसे में जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में जिनपर सबकी नजर रहेगी.

काइलियन एम्बाप्पे (फ्रांस)

वर्ल्ड कप 2026

गोल: 8

असिस्ट: 3

फ्रांस के कप्तान इस वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में रहे हैं और उन्होंने कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं. ग्रुप स्टेज में चार गोल करने के बाद, एम्बाप्पे ने अब तक हर नॉकआउट राउंड में गोल किया है और कई असिस्ट भी दिए हैं. रियल मैड्रिड का यह फ़ॉरवर्ड खिलाड़ी अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में है और सितारों से सजी 'फ्रांसीसी टीम की प्लेइंग इलेवन में सबसे बड़ा खतरा है. कतर में अर्जेंटीना के खिलाफ़ वर्ल्ड कप फ़ाइनल में मिली हार के दौरान हैट्रिक लगाने के बाद, एम्बाप्पे इस साल एक कदम और आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे.

माइकल ओलिस (फ्रांस)

गोल: 0

असिस्ट: 5

भले ही माइकल ओलिस ने इस वर्ल्ड कप में अब तक कोई गोल न किया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा असिस्ट उन्हीं के नाम हैं, उन्होंने फ्रांस के लिए पांच गोल करने में मदद की है और टूर्नामेंट में एम्बाप्पे के साथ उनकी जोड़ी आकर्षण का केंद्र रही है. बायर्न म्यूनिख के इस मिडफील्डर में विरोधी टीम के डिफेंस को भेदने की तकनीकी क्षमता है और स्पेन के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल में वे एक अहम अटैकिंग खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

उस्मान डेम्बेले (फ्रांस)

गोल: 5

असिस्ट: 2

पेरिस-सेंट जर्मेन (PSG) के शानदार फ़ॉरवर्ड खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में अपने पहले वर्ल्ड कप गोल की तलाश में आए थे. अब उनके नाम 5 गोल हो गए हैं. उन्होंने नॉर्वे के खिलाफ ग्रुप मैच में पहले हाफ में ही हैट्रिक लगाई और क्वार्टर फाइनल में मोरक्को पर फ़्रांस की 2-0 की जीत में दूसरा गोल भी किया. फ़्रांस की टीम के खिलाड़ियों के बीच ही 'गोल्डन बूट' की होड़ चल रही है, जिसमें डेम्बेले, एम्बाप्पे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इस वर्ल्ड कप में अब तक 13 गोल किए हैं, यह कारनामा 2002 में ब्राज़ील के रोनाल्डो और रिवाल्डो के बाद से किसी एक देश के दो खिलाड़ियों ने नहीं किया था.

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लामिन यामल (स्पेन)

वर्ल्ड कप 2026

गोल: 1

असिस्ट: 0

एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और हैरी केन जैसे स्टार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, वहीं 18 साल के लामिन यामल ने अब तक सिर्फ एक गोल किया है. यह गोल सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ग्रुप मैच में 4-0 की आसान जीत के दौरान हुआ था. इसके बावजूद, बार्सिलोना का यह युवा खिलाड़ी स्पेन की टीम के लिए अटैक के मामले में एक अहम खिलाड़ी है और उसने यूरो 2024 के सेमीफ़ाइनल में फ़्रांस के खिलाफ गोल भी किया था. बेल्जियम के ख़िलाफ़ स्पेन की क्वार्टर फ़ाइनल जीत में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' चुना गया था. साथ ही, इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज़्यादा सफल ड्रिबल भी उन्हीं के नाम हैं.

बेल्जियम पर स्पेन की जीत के बाद यामल ने कहा, "मुझे पता है कि गोल न करने पर भी मैं टीम के लिए योगदान दे सकता हूं. मुझे मालूम है कि मेरी मूवमेंट से कई विरोधी खिलाड़ी मेरी तरफ खिंचे चले आते हैं, इसलिए मैं टीम की मदद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता हूं"

मिकेल ओयारजाबल (स्पेन)

वर्ल्ड कप 2026

गोल: 4

असिस्ट: 1

रियल सोसिदाद का यह फॉरवर्ड इस वर्ल्ड कप में स्पेन का टॉप स्कोरर है और सेमीफाइनल में गोल करने के लिए 'स्पेन की टीम को उससे सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी. उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफ़िकेशन के दौरान 6 मैचों में 6 गोल किए थे और टूर्नामेंट में भी अब तक 4 गोल कर चुके हैं. ओयारजाबल को टूर्नामेंट के अहम मौकों पर ज़रूरी गोल करने का अनुभव भी है, उन्होंने यूरो 2024 फ़ाइनल में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 86वें मिनट में जीत दिलाने वाला गोल किया था, जिससे यह साबित होता है कि वे सबसे बड़े मंच पर दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

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