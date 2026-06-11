विज्ञापन
विशेष लिंक
2 hours ago

FIFA World Cup Opening Ceremony: मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मैच से पहले, मेक्सिको सिटी में FIFA वर्ल्ड कप 2026 का रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज हो गया है. इस सेरेमनी में शकीरा ने ऑफिशियल गाना 'डाई डाई' (Dai Dai) पर अपने डांस शो से फैन्स का दिल जीत लिया. ओपनिंग सेरेमनी में शकीरा के अलावा बर्ना बॉय जैसे लैटिन अमेरिकी म्यूजिक स्टार्स शामिल हुए. ओपनिंग सरेमनी में शकीरा के साथ परफॉर्म करने वालों की लिस्ट में एलेजांद्रो फर्नांडीज, बेलिंडा, डैनी ओशन, जे बाल्विन, लीला डाउन्स, लॉस एंजिल्स अज़ुलेस, माना और टायला जैसे नाम भी शामिल थे. 

FIFA World Cup Opening Ceremony, World Cup Opening Ceremony Updates, FIFA Ceremony 

Jun 11, 2026 23:40 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Ceremony फुटबॉल के महाकुंभ का शानदार आगाज, शकीरा ने अपने परफॉर्मेंस से लूटी महफिल

फुटबॉल के महाकुंभ का शानदार आगाज, ओपनिंग सेरेमनी में शकीरा ने अपने परफॉर्मेंस से फैन्स का दिल जीत लिया है. 

Jun 11, 2026 23:32 (IST)
Link Copied
Share

.FIFA World Cup Ceremony LIVE: शकीरा के डांस शो ने लूटी महफिल

शकीरा की परफॉर्मेंस खत्म होते ही, मेक्सिको सिटी की हवा में स्मोक बॉम्ब छोड़े जाते हैं. लाल, सफ़ेद और हरे रंग का धुआं हवा में फैल जाता है, जो मेक्सिको के झंडे के रंगों को दर्शाता. फैन्स के इस रंगारंग कार्यक्रम का भरपूर मजा लिया है. 

Jun 11, 2026 23:29 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Ceremony LIVE: शकीरा ने बढ़ाया पारा

शकीरा ने  बढ़ाया पारा,  FIFA वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल गाना 'डाई डाई' अब ओपनिंग सेरेमनी में बज रहा है. नाइजीरियाई सिंगर बर्ना बॉय, शकीरा के साथ मिलकर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं.

Jun 11, 2026 23:26 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Ceremony LIVE: रंगारंग कार्यक्रम का फैन्स जमकर ले रहे हैं मजा

Jun 11, 2026 23:24 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Ceremony LIVE: शकीरा बिखेर रहीं हैं अपना जलवा

वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत कई शानदार परफॉर्मेंस के साथ हुई. मैदान पर डांसर्स का एक ग्रुप है जो स्टेज पर बज रहे गानों पर डांस कर रहा है. मैदान के बीच में वर्ल्ड कप ट्रॉफी का एक बड़ा सा मॉडल भी रखा है.  शकीरा जल्द ही एंट्री करेंगी.

Jun 11, 2026 23:21 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Ceremony LIVE: ओपनिंग सरेमनी में झूमकर नाच रहे फैन्स

Jun 11, 2026 23:20 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Ceremony LIVE: रंगारंग कार्यक्रम के साथ फीफा विश्व कप का आगाज

फीफा विश्व कप 2026 का रंगारंग आगाज हो रहा है. ओपनिंग सेरेमनी जारी है. कुछ ही देर में शकीरा परफॉर्म करेंगी, फैन्स शकीरा को देखने के लिए बेताब हो रहे हैं. 

Jun 11, 2026 23:17 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup 2026 LIVE Updates: जल्द ही शकीरा स्टेज पर नजर आ सकती हैं

मेक्सिको सिटी में FIFA वर्ल्ड कप 2026 का ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो चुका है. शुरुआत में एक खास परफॉर्मेंस हो रही है. जल्द ही शकीरा स्टेज पर नजर आ सकती हैं. फैन्स का रोमांच चरम पर है. 

Jun 11, 2026 23:16 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup 2026 LIVE Updates: फुटबॉल के महाकुंभ का आगाज

फुटबॉल के महाकुंभ का आगाज हो चुका है. शकीरा अपना जलवा बिखेर रही हैं. 

Jun 11, 2026 22:59 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup 2026 LIVE Updates: मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच पहला मैच

फीफा वर्ल्ड कप में पहला मैच मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच होना है. दोनों टीमें स्टेडियम पहुंच गई है. इस मैच से पहले ओपनिंग सरेमनी होना है. शकीरा भी स्टेडियम में पहुंच चुकी हैं. 

Jun 11, 2026 22:55 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Ceremony LIVE: थोड़ी देर में शुरू होगा ओपनिंग सेरेमनी

फीफा वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है. ओपनिंग सेरेमनी में शकीरा अपना जलवा बिखेरने वाली हैं.

Jun 11, 2026 22:44 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Ceremony LIVE: वर्ल्ड कप का मौजूदा चैंपियन कौन हैं?

अर्जेंटीना मौजूदा चैंपियन है. लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराकर कतर में 2022 फीफा वर्ल्ड कप जीता. मैच 3-3 पर खत्म हुआ और उसके बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में कमाल किया और 4-2 से मैच को अपने नाम किया.

Jun 11, 2026 22:38 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Ceremony LIVE: कौन सी टीमें अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रही हैं?

  1. केप वर्डे
  2. कुराकाओ
  3. जॉर्डन
  4. उज़्बेकिस्तान

Jun 11, 2026 22:38 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Ceremony LIVE: फीफा वर्ल्ड कप 2026 प्राइज मनी

फीफा वर्ल्ड कप 2026 प्राइज मनी

पोजीशन प्राइज मनी (अमेरिकी डॉलर) भारतीय रुपये में
विजेता 50 मिलियन ₹476 करोड़
उपविजेता     33 मिलियन ₹314 करोड़
तीसरा स्थान 29 मिलियन ₹276 करोड़
चौथा स्थान     27 मिलियन ₹257 करोड़
5वां-8वां स्थान 19 मिलियन ₹181 करोड़
9वां-16वां स्थान     15 मिलियन ₹143 करोड़
17वां-32वां स्थान 11 मिलियन ₹105 करोड़
33वां-48वां स्थान     9 मिलियन     ₹86 करोड़

Jun 11, 2026 22:30 (IST)
Link Copied
Share

एक कप, 48 दावेदार: नए कलेवर और नए रिकॉर्ड्स के साथ आज से शुरू फीफा वर्ल्ड कप

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून (भारतीय समय के अनुसार) से होने जा रही है. इस विश्व कप कुल 48 देश खिताब के लिए भिड़ते नजर आएंगे.पूर्व भारतीय फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने इंग्लैंड और पुर्तगाल को इस वर्ल्ड कप में मजबूत दावेदार बताया है.

Jun 11, 2026 22:24 (IST)
Link Copied
Share

FIFA Ceremony LIVE: दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रॉफी

Jun 11, 2026 22:05 (IST)
Link Copied
Share

FIFA वर्ल्ड कप के टिकटों के दाम होश उड़ा देंगे, लाखों की कीमत और अरबों डॉलर की कमाई का खेल

FIFA वर्ल्ड कप के टिकटों के दाम होश उड़ा देंगे, लाखों की कीमत और अरबों डॉलर की कमाई का खेल

Jun 11, 2026 22:01 (IST)
Link Copied
Share

FIFA Ceremony LIVE: शकीरा ने 2010 का एंथम "वाका वाका (दिस टाइम फ़ॉर अफ़्रीका)" भी गाया था

11 जुलाई 2010 को, स्पेन और नीदरलैंड के बीच फाइनल से पहले FIFA वर्ल्ड कप के समापन समारोह में शकीरा ने "वाका वाका (दिस टाइम फ़ॉर अफ़्रीका)" पर परफ़ॉर्मेंस दी थी. इस बार ओपनिंग समारोह में परफ़ॉर्मेंस देने वाली हैं. 

Jun 11, 2026 21:57 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Opening Ceremony LIVE: ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने वाले स्टार्स की पूरी लिस्ट

ओपनिंग सरेमनी में शकीरा और बर्ना बॉय मुख्य आकर्षण होंगे और वे FIFA वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल गाना 'डाई डाई' (Dai Dai) गाएंगे. हालांकि, ओपनिंग सेरेमनी में कई और स्टार्स भी परफॉर्म करेंगे. इनमें एलेजांद्रो फर्नांडीज, बेलिंडा, डैनी ओशन, जे बाल्विन, लीला डाउन्स, लॉस एंजिल्स अज़ुलेस, माना और टायला शामिल हैं.

Jun 11, 2026 21:53 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Opening Ceremony LIVE: टॉ़प 10 गोल, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में

Jun 11, 2026 21:51 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Opening Ceremony LIVE: मेजबान मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच पहला मैच

आज के मैच की खास बात यह है कि यह साउथ अफ्रीका में हुए 2010 वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच जैसा ही है. जोहान्सबर्ग की उस ऐतिहासिक रात को वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में साउथ अफ्रीका और मैक्सिको का आमना-सामना हुआ था. एक दिलचस्प बात यह है कि वे फिर से ओपनिंग मैच में आमने-सामने होंगे, लेकिन इस बार मेजबान मैक्सिको है.

Jun 11, 2026 21:43 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Opening Ceremony LIVE: रात 11 बजे से ओपनिंग सेरेमनी

Jun 11, 2026 21:38 (IST)
Link Copied
Share

FIFA Ceremony LIVE: लियोनेल मेसी- क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप !

यह वर्ल्ड कप लियोनेल मेसी- क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी साबित होगा. इनके अलावा जर्मनी के थॉमस मुलर, ब्राजील के नेमार जूनियर और क्रोएशिया के लुका मोड्रिक के लिए भी यह आखिरी वर्ल्ड कप साबित हो सकता है. 

Jun 11, 2026 20:58 (IST)
Link Copied
Share

FIFA Ceremony LIVE: वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार होगा ऐसा

वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार, मैच के दिन की टीम में शामिल सभी खिलाड़ी राष्ट्रगान के दौरान सेंटर सर्कल में एक साथ खड़े होंगे।

Jun 11, 2026 20:33 (IST)
Link Copied
Share

FIFA Ceremony LIVE: शकीरा के गाने 'दाई दाई' ने100 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार किया

शकीरा ने वर्ल्ड कप 2026 का एंथम 'दाई दाई' गाया है जिसे 109 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है, बता दें कि इससे पहले शकीरा ने  2010 वर्ल्ड कप का एंथम "वाका वाका" भी बनाया था जिसे काफी पसंद किया गया था. 

Jun 11, 2026 20:30 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Opening Ceremony LIVE: मेक्सिको और और साउथ अफ्रीका के बीच पहला मैच

इस भ‍व्य फुटबॉल में कुल 104 मैच खेले जाएंगे. बता दें कि 3 अलग अलग वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी करने वाला मेक्सिको का एज्टेका पहला स्टेडियम बनेगा. 

Jun 11, 2026 20:29 (IST)
Link Copied
Share

FIFA World Cup Opening Ceremony LIVE: ओपनिंग सरेमनी में शकीरा करेंगे परफॉर्म

टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून, 2026 क