FIFA World Cup Opening Ceremony: मेक्सिको और साउथ अफ्रीका के बीच मैच से पहले, मेक्सिको सिटी में FIFA वर्ल्ड कप 2026 का रंगारंग कार्यक्रम के साथ आगाज हो गया है. इस सेरेमनी में शकीरा ने ऑफिशियल गाना 'डाई डाई' (Dai Dai) पर अपने डांस शो से फैन्स का दिल जीत लिया. ओपनिंग सेरेमनी में शकीरा के अलावा बर्ना बॉय जैसे लैटिन अमेरिकी म्यूजिक स्टार्स शामिल हुए. ओपनिंग सरेमनी में शकीरा के साथ परफॉर्म करने वालों की लिस्ट में एलेजांद्रो फर्नांडीज, बेलिंडा, डैनी ओशन, जे बाल्विन, लीला डाउन्स, लॉस एंजिल्स अज़ुलेस, माना और टायला जैसे नाम भी शामिल थे.

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