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3 minutes ago

Neeraj Chopra LIVE, Doha Diamond League 2026 Updates: कतर में चल रहे दोहा डायमंड लीग 2026 में भारत के नीरज चोपड़ा शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वैसे, नीरज की शुरुआत खराब रही थी  और उनका पहला थ्रो 'फाउल' हो गया, लेकिन तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ वे टॉप तीन में पहुंच गए. दूसरे प्रयास में उन्होंने 82.77 मीटर का थ्रो किया था, जिससे उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए अपना क्वालिफिकेशन पक्का करने में सफलता हासिल कर ली थी, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.38 मीटर के थ्रो के साथ सबसे आगे हैं, USA के कर्टिस थॉम्पसन 85.99 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर हैं, और श्रीलंका के रुमेश पथिरागे 84.63 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर हैं.  नीरज आज पीठ की चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने सितंबर 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था.

Neeraj Chopra LIVE: Doha Diamond League 2026 Javelin Throw LIVE Score & Updates

Jun 19, 2026 23:58 (IST)
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 श्रीलंका के रुमेश पथिरागे का करिश्मा, नीरज को पछाड़ा

Jun 19, 2026 23:54 (IST)
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Neeraj Chopra LIVE Updates: रुमेश पथिरागे का 88.68 का थ्रो

नीरज का चौथा थ्रो 83.45 का रहा है लेकिन श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने कमाल कर दिया है और 88.68 का थ्रो अपने चौथे प्रयास में करके तहलका मचा दिया है. अब इस समय श्रीलंका के रुमेश पथिरागे नंबर वन पोजिशन पर पहुंच गए हैं. नीरज चौथे नंबर पर खिसक गए हैं. 

Jun 19, 2026 23:49 (IST)
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Neeraj Chopra, Doha Diamond League 2026 LIVE Updates: नीरज अभी भी नंबर 3 पर कायम है

Jun 19, 2026 23:46 (IST)
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Neeraj Chopra, Doha Diamond League 2026 LIVE Updates:

नीरज चोपड़ा इस समय अपने हर थ्रो के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. तीसरे राउंड में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ उन्होंने एक और बड़ी छलांग लगाई और एक बार फिर टॉप 3 में जगह बना ली.

Jun 19, 2026 23:42 (IST)
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Neeraj Chopra LIVE: नीरज ने तीसरे थ्रो में 85.69 मीटर का थ्रो किया

नीरज चोपड़ा शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. अपने तीसरे प्रयास में नीरज ने 85.69  मीटर का थ्रो किया है और वो टॉप तीन में बने हुए हैं. 

Jun 19, 2026 23:37 (IST)
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Neeraj Chopra LIVE: पाथिराज ने नीरज को पीछे छोड़ा

श्रीलंका के रुमेश पाथिराज ने अपने दूसरे प्रयास में 84.63 मीटर दूर भाला फेंककर बेहतर प्रदर्शन किया और नीरज चोपड़ा को टॉप 3 से बाहर कर दिया.  लेकिन अब एंडरसन पीटर्स ने कमाल किया है. पीटर्स ने 86.38 मीटर के शानदार थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल करने में सफलता हासिल की है.  यह उनका इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है. दोहा में अब मुकाबला रोमांचक हो गया है.

Jun 19, 2026 23:35 (IST)
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Neeraj Chopra LIVE: नीरज चोपड़ा का धमाका

नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है. उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 82.77 मीटर का थ्रो किया, जो उन्हें तीसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए काफी है और CWG क्वालिफ़िकेशन के लिए ज़रूरी 82.61 मीटर के मार्क से भी ज़्यादा है.

Jun 19, 2026 23:32 (IST)
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Neeraj Chopra LIVE: 82.77 भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई किया

नीरज चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया की ओर से तय किए गए कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वालिफ़िकेशन स्टैंडर्ड को पार कर लिया.  उन्होंने दोहा डायमंड लीग में अपनी दूसरी कोशिश में 82.77 मीटर दूर भाला फेंका. 

Jun 19, 2026 23:29 (IST)
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Neeraj Chopra LIVE: रुमेश पथिरागे का 82.62 मीटर का थ्रो

श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने पहले प्रयास में 82.62 मीटर का थ्रो किया है. 

Jun 19, 2026 23:26 (IST)
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Neeraj Chopra LIVE: देखें लाइव स्कोरकार्ड

Jun 19, 2026 23:23 (IST)
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Neeraj Chopra LIVE: नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा

नीरज चोपड़ा के लिए यह सबसे खराब शुरुआत है. उन्होंने फाउल थ्रो के साथ शुरुआत की है और उनका प्रयास अमान्य है. एंडरसन पीटर्स ने 82.82 मीटर के थ्रो के साथ खाता खोला है, जबकि केशोरन वालकॉट 81.47 मीटर के थ्रो के साथ उनसे ज्यादा पीछे नहीं हैं. अब हमें श्रीलंका रुमेश पथिराज के पहले थ्रो का इंतजार कर रहे हैं.

Jun 19, 2026 23:21 (IST)
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Neeraj Chopra LIVE: ट्रैक पर नीरज चोपड़ा, 9 महीने बाद कर रहे कमबैक

ट्रैक पर नीरज चोपड़ा आ गए हैं. सबकी नजर  नीरज पर है कि आज वो कितनी दूर भाला फेंक पाएंगे. 

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