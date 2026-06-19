Neeraj Chopra LIVE, Doha Diamond League 2026 Updates: कतर में चल रहे दोहा डायमंड लीग 2026 में भारत के नीरज चोपड़ा शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वैसे, नीरज की शुरुआत खराब रही थी और उनका पहला थ्रो 'फाउल' हो गया, लेकिन तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर के थ्रो के साथ वे टॉप तीन में पहुंच गए. दूसरे प्रयास में उन्होंने 82.77 मीटर का थ्रो किया था, जिससे उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए अपना क्वालिफिकेशन पक्का करने में सफलता हासिल कर ली थी, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 86.38 मीटर के थ्रो के साथ सबसे आगे हैं, USA के कर्टिस थॉम्पसन 85.99 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर हैं, और श्रीलंका के रुमेश पथिरागे 84.63 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर हैं. नीरज आज पीठ की चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने सितंबर 2025 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था.

Neeraj Chopra LIVE: Doha Diamond League 2026 Javelin Throw LIVE Score & Updates