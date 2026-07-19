'वह ज़रूर गोल करेंगे' फाइनल में लियोनेल मेस्सी तोड़ेंगे वर्ल्ड रिकॉर्ड? किलियन एम्बाप्पे का बड़ा दावा

फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे का मानना ​​है कि स्पेन के खिलाफ होने वाले फाइनल में लियोनेल मेसी फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लेंगे. यह बात उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में अर्जेंटीना के इस दिग्गज खिलाड़ी से आगे निकलने के कुछ ही घंटों बाद कही है. बता दें, एम्बाप्पे ने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच में दो गोल दागे थे और इन गोल के दम पर वह ना सिर्फ फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने बल्कि उन्होंने गोल्डन बूट भी अपने नाम किया था.

शनिवार को तीसरे स्थान के लिए हुए प्ले-ऑफ मैच में इंग्लैंड के खिलाफ फ्रांस की 6-4 से रोमांचक हार के दौरान दो गोल करके एम्बाप्पे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए. इन दो गोलों की बदौलत 27 साल के एम्बाप्पे के नाम अब सिर्फ़ 22 मैचों में 22 वर्ल्ड कप गोल हो गए हैं, जो मेसी के 21 गोलों के रिकॉर्ड से एक ज़्यादा है. इसके साथ ही उनके मौजूदा वर्ल्ड कप में 10 गोल और 8 असिस्ट हैं.

हालांकि, एम्बाप्पे को पूरा भरोसा है कि फ़ाइनल में जब स्पेन के खिलाफ अर्जेंटीना मैदान पर उतरेगी तो आठ बार के बैलन डी'ओर विजेता तुरंत वापसी करेंगे. मैच के बाद एम्बाप्पे ने फॉक्स स्पोर्ट्स से कहा,"लियो, वह तो हमेशा गोल करते हैं. वह ज़रूर गोल करेंगे."

मेसी और एम्बाप्पे दोनों ने 2026 फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की शुरुआत जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज़ के 16 वर्ल्ड कप गोल के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ने के लक्ष्य के साथ की थी. अर्जेंटीना के कैंपेन के दौरान मेसी ने पहले क्लोज़ के रिकॉर्ड की बराबरी की और फिर उसे पीछे छोड़ते हुए 21 गोल तक पहुंचे, लेकिन बाद में एम्बाप्पे ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दो गोल करके उन्हें पीछे छोड़ दिया.

एम्बाप्पे का नॉर्थ अमेरिका में टूर्नामेंट शानदार रहा है, उन्होंने आठ मैचों में 10 गोल किए हैं. वर्ल्ड कप में उनके कुल गोल की संख्या अब 22 हो गई है. उन्होंने 2018 और 2022 के टूर्नामेंट में 12 गोल किए थे. इस व्यक्तिगत उपलब्धि के बावजूद, एम्बाप्पे ने माना कि फ्रांस के पोडियम पर जगह न बना पाने के बाद इस रिकॉर्ड से उन्हें कोई खास खुशी नहीं मिली.

उन्होंने कहा,"मैं हर बार अपनी टीम की मदद करने की कोशिश करता हूं. यह सच है कि जब आप वर्ल्ड कप में इतने सारे गोल करते हैं, तो आप एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हैं. लेकिन मैं इतिहास का टॉप स्कोरर बनने के बजाय कल का मैच खेलना पसंद करता."

स्पेन के खिलाफ फ्रांस को मिली हार से एम्बाप्पे की लगातार दूसरे वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने की उम्मीदों पर पानी फिर गया था. लेकिन अब फ्रांसीसी कप्तान दिलचस्पी के साथ देखेंगे कि मेसी को टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी का खिताब वापस पाने का आखिरी मौका मिलता है या नहीं. अगर अर्जेंटीना के कप्तान स्पेन के खिलाफ गोल करते हैं - जैसा कि एम्बाप्पे को उम्मीद है - तो वे वर्ल्ड कप के अब तक के सबसे ज़्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में एक बार फिर इस फ्रांसीसी खिलाड़ी से आगे निकल जाएंगे.

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