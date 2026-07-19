FIFA World Cup Final: 14.5 करोड़ का दांव! फाइनल से पहले रैपर ने मेसी की अर्जेंटीना पर लगाया दांव, क्या फिर मेसी के लिए होंगे लकी?

कैनेडियन रैपर ड्रेक एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में आ गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने 2026 फीफा वर्ल्ड कप फ़ाइनल में अर्जेंटीना के स्पेन को हराने पर 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दांव लगाया है. इस बड़े दांव ने लंबे समय से चले आ रहे "ड्रेक कर्स" (ड्रेक का श्राप) पर फिर से चर्चा छेड़ दी है. फैंस के बीच एक अंधविश्वास यह भी है कि जिसका भी ड्रेक ने समर्थन किया है, उन्हें अक्सर निराशाजनक नतीजों का सामना करना पड़ता है.

'मार्का' पब्लिकेशन के अनुसार, ड्रेक ने अर्जेंटीना के रेगुलर टाइम (निर्धारित समय) में फ़ाइनल जीतने पर दांव लगाया है. हालांकि, उन्होंने "ट्रॉफी उठाने" वाले व्यापक मार्केट पर सट्टा नहीं लगाया है, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टी भी शामिल होती हैं. अगर लियोनेल मेसी की टीम तय 90 मिनट में जीत हासिल कर लेती है, तो रैपर को कुल 5.175 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे.

इस दांव ने सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा है और अर्जेंटीना के फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. जहां कई फैंस मौजूदा चैंपियन का समर्थन करने के लिए ड्रेक को लेकर उत्साहित हैं, वहीं कुछ अन्य लोग तथाकथित "ड्रेक कर्स" से जुड़ी अपनी आशंकाओं के कारण सतर्क भी हैं.

एक इंस्टाग्राम पोस्ट में, ड्रेक ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी साझा की और लिखा,"क्या कहावत है??? अगली बार बेहतर किस्मत... ज़्यादा कुछ मत कहो."

अर्जेंटीना टीम के एक समर्थक ने रोने वाले कई इमोजी के साथ लिखा, "ड्रेक की वजह से मेसी अपना दूसरा वर्ल्ड कप हार गए."

एक अन्य प्रशंसक ने लिखा,"भाई, जब मेसी तुम्हारा श्राप तोड़ देंगे, तब मैं वापस आऊंगा..."

सोशल मीडिया के एक और यूज़र ने लिखा,"भगवान का शुक्र है कि शायद इसी वजह से अर्जेंटीना हार जाए."

यह अंधविश्वास पिछले कुछ सालों में बार-बार सामने आया है, जिसमें कई एथलीट, फाइटर्स और टीमों को ड्रेक का सार्वजनिक समर्थन मिलने के बाद हार का सामना करना पड़ा है. स्पेनिश पब्लिकेशन 'मार्का' की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 80 बड़े दांवों में से रैपर ने करीब 50 दांव हारे हैं, जिससे हाई-रिस्क जुए के लिए उनकी छवि और श्राप और पुख्ता हुई है.

हालांकि, अर्जेंटीना के फैंस एक महत्वपूर्ण अपवाद की ओर इशारा कर सकते हैं. ड्रेक ने कतर में हुए 2022 फीफा वर्ल्ड कप फ़ाइनल के दौरान भी अर्जेंटीना का समर्थन किया था, हालांकि उनका दांव टीम के रेगुलर टाइम में जीतने पर लगा था. मैच 90 मिनट के बाद बराबरी पर छूटा था और बाद में अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराकर ट्रॉफी जीती थी. इसका मतलब है कि अंततः चैंपियन बनने वाली टीम का सही समर्थन करने के बावजूद उनका दांव सफल नहीं हो पाया था.

इस साल के फ़ाइनल ने पिच पर होने वाले खेल के अलावा भी लोगों का ध्यान खींचा है. अर्जेंटीना और स्पेन के बीच होने वाले इस मुकाबले के इतिहास का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स इवेंट बनने की उम्मीद है. साथ ही, टिकट की औसत कीमत लगभग 19,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की खबर है, जिससे यह दर्शकों के लिए अब तक का सबसे महंगा स्पोर्ट्स इवेंट बन गया है. स्पेनिश पब्लिकेशन 'मार्का' के अनुसार, रविवार को होने वाले फाइनल से पहले सट्टेबाजी के बाज़ार में भी रिकॉर्ड-तोड़ हलचल की उम्मीद है.

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