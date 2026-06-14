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FIFA WC 2026: स्कॉटलैंड ने 36 साल बाद दर्ज की जीत, हैती को 1-0 से हराया

FIFA WC 2026 Scotland vs Haiti: हैती ने भी जवाबी हमले किए और स्कॉटलैंड पर दबाव बनाए रखा, लेकिन 29वें मिनट में स्कॉटलैंड की टीम बढ़त हासिल करने में सफल रही.

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FIFA WC 2026: स्कॉटलैंड ने 36 साल बाद दर्ज की जीत, हैती को 1-0 से हराया

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी के मुकाबले में स्कॉटलैंड ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए हैती को 1-0 से हराया. स्कॉटलैंड ने विश्व कप में यह 36 साल बाद जीत दर्ज की है. यह जीत स्कॉटलैंड के लिए कई मायनों में खास रही. टीम ने 1990 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में जीत दर्ज की. इसके अलावा 1982 के बाद यह पहली बार है जब स्कॉटलैंड ने किसी वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में जीत हासिल की है. 1982 में टीम ने न्यूजीलैंड को 5-2 से हराया था. इसके अलावा 1998 के बाद यह स्कॉटलैंड का पुरुषों के वर्ल्ड कप में पहला मैच था.

मैच की शुरुआत तेज और आक्रामक रही. दोनों टीमों ने भीड़ के शोर के बीच अच्छा खेल दिखाने की कोशिश की. शुरुआती मिनटों में स्कॉटलैंड ने दबदबा बनाया. स्कॉट मैकटोमिने ने 7वें मिनट में एक शानदार हेडर लगाया, जो क्रॉसबार के ऊपर से निकल गया. इसके कुछ देर बाद उन्होंने एक और मौका बनाया, लेकिन गेंद पोस्ट से टकराकर वापस आ गई.

हैती ने भी जवाबी हमले किए और स्कॉटलैंड पर दबाव बनाए रखा, लेकिन 29वें मिनट में स्कॉटलैंड की टीम बढ़त हासिल करने में सफल रही. फॉरवर्ड खिलाड़ी चे एडम्स ने लंबी गेंद पर नियंत्रण बनाया और बेन गैनन-डोक को पास दिया. उनके क्रॉस को हैती के डिफेंडर ने ब्लॉक कर दिया, लेकिन गेंद जॉन मैकगिन के पास पहुंच गई. मैकगिन ने बॉक्स के किनारे से जोरदार शॉट लगाया, जो हल्के से डिफ्लेक्ट होकर गोलकीपर जॉनी प्लेसिड को चकमा देकर गोल पोस्ट में पहुंच गया.

इस गोल के बाद हैती ने वापसी की कोशिश की. हाइड्रेशन ब्रेक के बाद टीम ने कुछ अच्छे मूव बनाए. रूबेन प्रोविडेंस ने विंग से कट करके एक लो शॉट लगाया, जिसे स्कॉटलैंड के गोलकीपर एंगस गन ने रोक लिया. दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल जारी रखा, लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी. जॉन मैकगिन के पास मैच में अपना दूसरा गोल करने का अच्छा मौका था. वह हैती के पेनल्टी एरिया में बिल्कुल खाली खड़े थे. हालांकि, तभी डिफेंडर रिकार्डो एडे ने उन पर दबाव बनाया, जिससे मैकगिन सही से शॉट नहीं लगा पाए. एस्टन विला के इस मिडफील्डर ने गेंद को गोल में डालने के बजाय बाहर मार दिया.

हैती ने भी बराबरी की कोशिश जारी रखी. प्रोविडेंस ने एक शानदार क्रॉस दिया, लेकिन विल्सन इसिडोर उसे गोल में नहीं बदल सके. मैच के आखिरी मिनटों में फ्रैंट्जी पिएरोट ने भी एक मजबूत हेडर लगाया, लेकिन गेंद थोड़ा सा बाहर चली गई. अंत में स्कॉटलैंड ने अपनी बढ़त बनाए रखी और 1-0 से मुकाबले को अपने नाम कर लिया. जीत के साथ ही स्कॉटलैंड ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है. वहीं, हैती ब्राजील और मोरक्को के खिलाफ होने वाले मुकाबले में वापसी करना चाहेगी.

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