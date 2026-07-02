FIFA वर्ल्ड कप: हैरी केन ने पेले का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, कांगो को हराकर इंग्लैंड पहुंचा राउंड 16 में

FIFA World Cup: Harry Kane breaks Pele's record: दूसरे हाफ में हैरी केन के दो गोल की मदद से इंग्लैंड ने कांगो को 2 . 1 से हराकर विश्व कप फुटबॉल के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया. इंग्लैंड के लिये सर्वाधिक गोल करने वाले केन ने 86वें मिनट में निर्णायक गोल दागा. इससे पहले ब्रायन सिपेंगा ने कांगो को हाफटाइम तक एक गोल की बढत दिलाकर सभी को चौंका दिया था. ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े उलटफेर में से एक की ओर बढ रहा है लेकिन केन ने 75वें मिनट में बराबरी का गोल दाग दिया. इससे पहले विश्व कप में पहला गोल गंवाने के बाद इंग्लैंड सिर्फ एक बार जीता है और वह 1966 फाइनल में पश्चिमी जर्मनी के खिलाफ वेम्बले स्टेडियम पर हुआ था. अब 1966 चैम्पियन टीम मेक्सिको सिटी में रविवार को सह मेजबान मेक्सिको से खेलेगी. केन के इस विश्व कप में पांच गोल हो गए हैं । अब तक इंग्लैंड के लिये वह 84 गोल कर चुके हैं.
🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄 𝐄𝐐𝐔𝐀𝐋𝐒 𝐏𝐄𝐋𝐄'𝐒 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐂𝐔𝐏 𝐓𝐀𝐋𝐋𝐘 🤝— 433 (@433) July 1, 2026
He has just scored his 12th World Cup goal and is now 8th on the list of all-time World Cup top scorers 👏
1️⃣ Lionel Messi 🇦🇷 - 19 ⚽
2️⃣ Kylian Mbappé 🇫🇷 - 18 ⚽
3️⃣ Miroslav Klose… pic.twitter.com/7cRc0XW0Ui
You voted Harry Kane @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
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हैरी केन ने पेले के रिकॉर्ड को तोड़ा
हैरी केन ने मैच में अपने पहले गोल के साथ वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वालों की लिस्ट में महान ब्राज़ीलियाई स्टार पेले के 12 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी, लेकिन यह बराबरी ज़्यादा देर तक नहीं रही. केन ने एक डिफेंडर को छकाया और कांगो के गोलकीपर लियोनेल म्पासी को छकाते हुए अपने दाहिने पैर से जोरदार शॉट लगाकर इंग्लैंड के लिए अपना 84वां इंटरनेशनल गोल किया. इस गोल के साथ ही केन ने पेले को पछाड़ दिया.
वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी
1. लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना: 19
2. किलियन एम्बाप्पे, फ्रांस: 18
3. मिरोस्लाव क्लोज़, जर्मनी: 16
4. रोनाल्डो, ब्राज़ील: 15
5. गर्ड मुलर, जर्मनी: 14
T6. जस्ट फोंटेन, फ्रांस: 13
T6. हैरी केन, इंग्लैंड: 13
8. पेले, ब्राज़ील: 12
इसेक अलावा इस वर्ल्ड कप में केन के अब पांच गोल हो गए हैं. वह नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड के बराबर हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में लियोनेल मेसी और किलियन एम्बाप्पे से एक गोल पीछे हैं.
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