क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम हुआ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रोएशिया के खिलाफ गोल दागकर रचा इतिहास

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2026 वर्ल्ड कप में क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल के राउंड ऑफ़ 32 मैच में एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रोनाल्डो पहले ही छह वर्ल्ड कप खेलकर और छह वर्ल्ड कप में गोल करके अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा चुके हैं औरक क्रोएशिया के खिलाफ मैच में उन्होंने अपने नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड किया. 41 साल के रोनाल्डो ने जैसे ही क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल के राउंड ऑफ 32 मैच के लिए मैदान पर उतरे, वैसे ही उन्होंने एक मेगा रिकॉर्ड अपने नाम किया.

पांच बार के बैलन डी'ओर विजेता 41 साल और 147 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप नॉकआउट में खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड कैमरून के रोजर मिला के नाम था.

वहीं इस मुकाबले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए बराबरी का गोल भी किया. यह वर्ल्ड कप इतिहास में नॉकआउट मुकाबलों में इस दिग्गज का पहला गोल है. दूसरे हाफ में क्रोएशिया के इवान पेरिसिक ने गोल करके टीम को बढ़त दिलाई थी. इसके बाद 0-1 से पीछे चल रहे पुर्तगाल को पेनल्टी मिली, जब निकोला व्लासिक ने कॉर्नर पर रेनाटो वेइगा को गिरा दिया था. रोनाल्डो आगे बढ़े और क्रोएशिया के गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविक को छकाते हुए गोल किया.

इस गोल का यह भी मतलब रहा कि 41 साल के रोनाल्डो वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, और उन्होंने यह रिकॉर्ड अपने पूर्व इंटरनेशनल और क्लब टीम के साथी पेपे से छीन लिया, जिन्होंने 39 साल और नौ महीने की उम्र में गोल किया था. पुर्तगाल का सामना अब राउंड ऑफ 16 में स्पेन से होगा.

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