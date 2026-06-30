एंटोनियो नुसा ने रचा इतिहास, 88 साल में नॉर्वे के लिए पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल करने वाले खिलाड़ी बने

Antonio Nusa makes history in FIFA World Cup 2026: 21 साल के नॉर्वे टीम के एंटोनियो नुसा ने आइवरी कोस्ट के खिलाफ मैच में इतिहास रच दिया. राउंड ऑफ 32 के इस मैच में नुसा ने अपनी टीम के लिए पहला गोल किया. नॉर्वे के लिए गोल करके नुसा ने इतिहास रच दिया. एंटोनियो नुसा 88 साल में नॉर्वे के लिए पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. साल 1938 के बाद से यह पहला मौका है जब नॉर्वे के लिए किसी खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में गोल करने में सफलता हासिल की है. इस 21 साल के खिलाड़ी के लिए यह गोल एक ऐतिहासिक रहा. बता दें कि इसके अलावा 21 साल के नुसा किसी बड़े टूर्नामेंट में नॉर्वे के लिए सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं.

एंटोनियो नुसा ने मैच के 39वें मिनट में एक शानदार गोल करके यह ऐतिहासिक कारनामा किया. नुसा बाईं ओर से अंदर आते हैं, बॉक्स में घुसते हैं और एक बेहतरीन शॉट के साथ गेंद को गोल के ऊपरी-दाएं कोने में पहुंचा देते हैं.

वहीं, आर्लिंगटन, टेक्सास के डलास स्टेडियम में आइवरी कोस्ट और नॉर्वे के बीच FIFA वर्ल्ड कप 2026 के 'राउंड ऑफ़ 32' का यह अहम मैच खेला जा रहा है. , जिसमें नॉर्वे पहले हाफ़ में 1-0 से आगे है. पहले हाफ़ में किसी भी टीम ने और कोई गोल नहीं किया. नॉर्वे ने पहले हाफ में अच्छा परफॉर्मेंस किया है.