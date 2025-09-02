विज्ञापन
हार्ट से लेकर त्वचा और पाचन तक नारियल पानी देता अनेक फायदे, जानें क्यों रोज करना चाहिए सेवन

World Coconut Day: नारियल के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2009 में दो सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था, ताकि इसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जान सकें. आइए आज के खास मौके पर जानते हैं इसके कमाल के स्वास्थ्य लाभों के बारे में.

हार्ट से लेकर त्वचा और पाचन तक नारियल पानी देता अनेक फायदे, जानें क्यों रोज करना चाहिए सेवन
World Coconut Day 2025: आज नारियल दिवस मनाया जा रहा है.

World Coconut Day 2025: हरे या कच्चे नारियल के अंदर पाया जाने वाला साफ और हल्का मीठा तरल पदार्थ नारियल पानी प्राकृतिक रूप से ताजगी देने वाला पेय है. इसका स्वाद अखरोट जैसा होता है और यह शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद माना जाता है. कई तरह के रोगियों को नारियल पानी का सेवन करने के लिए कहा जाता है. नारियल के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2009 में दो सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था, ताकि इसके बारे में लोग अधिक से अधिक जान सकें और इसकी खेती को बढ़ावा मिल सके. तब से प्रत्येक साल दो सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है.

विशेषज्ञों के अनुसार, नारियल पानी मेनली पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स से मिलकर बना होता है. इसमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने, नर्वस सिस्टम और मसल्स फंक्शनिंग को सहारा देने और पीएच बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं.

इसके अलावा, इसमें विटामिन सी और विटामिन बी समूह (राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट) की थोड़ी मात्रा भी होती है, जो एनर्जी और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है. वहीं, मैंगनीज, जिंक और कॉपर जैसे मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट सेफ्टी और कई शारीरिक प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं.

नारियल पानी पीने के बड़े फायदे (Big Benefits of Drinking Coconut Water)

हार्ट के लिए फायदेमंद: इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है और हार्ट पर दबाव कम करता है. नियमित सेवन से हार्ट डिजीज का खतरा घट सकता है.

स्किन और इम्यूनिटी: इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी चेहरे पर ताजगी बनाए रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करते हैं.

पाचन स्वास्थ्य: नारियल पानी पेट को आराम देता है और मतली, एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं में राहत पहुंचाता है. यह दस्त के दौरान इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन को भी ठीक करता है.

हाइड्रेशन और डाइजेशन: पानी और इलेक्ट्रोलाइट की प्रचुरता के कारण यह मल को नियमित करने में सहायक है और पाचन तंत्र को हेल्दी रखता है.

कम कैलोरी और प्राकृतिक मिठास के कारण नारियल पानी आजकल हेल्दी ड्रिंक के रूप में काफी लोकप्रिय हो रहा है. इसे स्वास्थ्य के लिए एक प्राकृतिक अमृत कहा जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

