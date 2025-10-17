क्या आप जानते हैं केले के छिलके से बनी ड्रिंक पीने से क्या होता है?

केला एक ऐसा फल है जो हर घर में देखने को मिल जाता है. आमतौर पर लोग केला खाकर इसके छीलके को फैंक देते हैं, लेकिन वो यह नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं. जी हां आपने सही सुना. वैसे तो केला खाने के भी बहुत से फायदे होते है, जिसमे बेहतर पाचन, मजबूत इम्यूनिटी, दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना के साथ ऊर्जा प्रदान करना भी शामिल होता है. केला पोटैशियम, फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होने के साथ यह मूड को भी बेहतर करने में मदद कर सकता है. आपको बता दें कि केले के छिलके के सही इस्तेमाल से भी शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे केले के छिलके में बस 2-4 चीजें जैसे लौंग, दालचीनी और तेज पत्ता मिलाकर एक ऐसा ड्रिंक बना सकते है जिसको पीने से स्किन को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

केले से कैसे बनाएं ड्रिंक- How To Make Banana Peel Drinks:

1.सबसे पहले दो केले के छिलके को लेकर उसे छोटे हिस्सों में बरिक करके काट लें.

2. एक पतीला लें जिसमे दो कप पानी के साथ कटे हुए केले के पत्ते डाल दें, साथ ही थोडा सा लौंग, दालचीनी और 2 तेज पत्ता भी डाल दें.

3. पतीले में सब कुछ डालने के बाद उसको गैस पर रख कर उबालना होगा और उसे तब तक उबालें जब तक पतीले का पानी सूख कर आधा कप नहीं हो जाता.

4.उबालने के बाद जब पानी ठंडा हो जाए तो उसको एक कप में निकालकर पीएं.

इस ड्रिंक को पीने के फायदे- (Banana Peel Drink Benefits)

1.इस ड्रिंक को पीने से शरीर के सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है.

2. इस ड्रिंक के लगातार सेवन से सोरायसिस जैसी बीमारियों में भी राहत मिल सकती है.

3. पेट की समस्या जैसे पेट दर्द, कब्ज या गैस में भी यह ड्रिंक लाभदायक हो सकती है.

4. केले के छीलकों से बना ये ड्रिंक शरीर में यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

प्रस्तुती - Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)