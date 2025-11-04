विज्ञापन
30 दिन तक चेहरे पर केले का छिलका रगड़ने से क्या होगा? नतीजे कर देंगे हैरान

Banana Peel For Skin: केला खाने में स्वादिष्ट लगने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आपको पता है केले के छिलके स्किन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

Banana Peel For Skin: स्किन पर केले के छिलके लगाने के फायदे.

Banana Peel For Skin: अक्सर लोग अपनी त्वचा की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कई तरह के नुस्खे व प्रोडक्टस का इस्तेमाल करते हैं और फिर भी फायदा नहीं होता है. लोग सुंदरता बढ़ने के लिए कई बार तो केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर लेते हैं जिसकी वजह से फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है. लोगों को यह नहीं पता होता है कि सबकी स्किन टाइप अलग-अलग होती है इसलिए दूसरों के नुस्खों को देखकर उसे अपने ऊपर अप्लाइ नहीं करना चाहिए. आज हम आपके लिए लेकर आएं हैं एक ऐसा नस्खा जिसका न कोई साइड इफैक्ट है और ना ही कोई खर्चा. जी हां रोजाना केले के छिलके को अपनी त्वचा पर रगड़ने से स्किन ग्लोइंग व चमकदार बन सकती है, और इसके और भी कई सारे फायदे हैं.

केले के छिलके के फायदे- (Kele Ke Chilke Ke Fayde)

1. पिंपल्स से छुटकारा

केले में एंटीबैक्टीरियल गुण भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से अगर आप रोजाना इसके छिलके को स्किन पर रगड़ते हैं, तो इससे स्किन पर हुए कील-मुंहासे, दाग-धब्बे व एक्ने से राहत मिल सकती है. 

 2. ग्लोइंग स्किन-

केले के छिलकों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी स्किन को नेचुरली चमकदार बना सकते हैं. रोजाना इसके छिलके को अपनी स्किन पर रगड़ने से फायदा जल्दी दिख सकता है.

3. नेचुरल स्किन क्लींजर

अब से स्किन को क्लीन करने के लिए क्लींजर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि केले का छिलका नेचुरल क्लींजर का काम कर सकता है. जिसकी मदद से स्किन पर जमी धूल,मिट्टी, पॉल्यूशन और ऑइल्स को भी निकाला जा सकता है.

4. सॉफ्ट एंड शाइनी स्किन-

स्किन पर केले के छिलके का स्तेमाल, स्किन को अंदर से मॉइस्चराईज करके स्किन को सॉफ्ट और शाइनी बना सकता है. 

 प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

