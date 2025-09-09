विज्ञापन
15 दिन तक रोज अनानास का जूस पीने से क्या फायदे और नुकसान होंगे? जानिए

Pineapple Juice Benefits and Side Effects: अनानास के जूस का सेवन सेहत को कई कमाल के फायदे और कुछ नुकसान भी दे सकता है. अगर आप इसका 15 दिन तक सेवन करते हैं तो सेहत पर क्या असर होता है? आइए जानते हैं.

Pineapple Juice Benefits and Side Effects: अनानास का जूस पीने के फायदे और नुकसान.

Pineapple Juice Benefits and Side Effects: हमने अनार का जूस, सब्जियों का जूस और गन्ने का जूस तो खूब पिया होगा. लेकिन , क्या आपने कभी अनानास का जूस पिया है? हम सभी ने सब्जियों से लेकर फलों तक के जूस के फायदों के बारे में सुना है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अनानास का जूस पीने के फायदे क्या हैं? हम अक्सर फलों का जूस पीना पसंद करते हैं. लेकिन, अगर आप 15 दिन तक रोजाना अनानास का जूस पीते हैं, तो यह सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि आपकी सेहत पर भी गहरा असर डाल सकता है. अनानास एक पौष्टिक फल है, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और ब्रोमेलैन एंजाइम पाया जाता है. ये सभी तत्व शरीर को अंदर से साफ करने, रोगों से लड़ने और पाचन को सुधारने में मदद करते हैं. लेकिन, हर चीज के दो पहलू होते हैं, फायदे और नुकसान. आइए जानते हैं कि 15 दिन तक रोज़ाना अनानास का जूस पीने से क्या-क्या हो सकता है.

अनानास जूस के फायदे- (Benefits of Pineapple Juice | Ananas Ka Juice Pine Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी होगी मजबूत

अनानास में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं. इससे सर्दी-जुकाम, वायरल और अन्य संक्रमणों से बचाव होता है.

2. पाचन तंत्र होगा बेहतर

अनानास में ब्रोमेलैन नामक एंजाइम होता है जो खाने को पचाने में मदद करता है. रोजाना इसका सेवन कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है.

3. त्वचा बनेगी चमकदार

विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं. इससे झुर्रियां कम होती हैं, त्वचा में कसाव आता है और ग्लो बढ़ाने में भी मददगार है. 

4. दिल की सेहत सुधरेगी अनानास

अनानास में पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम दिल की धड़कन को कंट्रोल करते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मददगार हैं.

5. वजन घटाने में मददगार

अनानास का जूस फैट बर्निंग एंजाइम्स को एक्टिव करता है. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर को डिटॉक्स करता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है.

अनानास जूस के नुकसान- (Harmful Effects of Pineapple Juice | Ananas Khane Ke Nuksan) 

  • एसिडिटी की समस्या अनानास में प्राकृतिक एसिड होता है. ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है.
  • दांतों पर असर अनानास का जूस एसिडिटी होता है, जिससे दांतों की एनामेल पर असर पड़ सकता है. इसे पीने के बाद कुल्ला करना जरूरी है.
  • एलर्जी की संभावना कुछ लोगों को अनानास से एलर्जी हो सकती है, जैसे गले में खराश, त्वचा पर रैशेज या सूजन.
  • ब्लड शुगर पर असर अनानास में नेचुरल शुगर होती है. डायबिटिक मरीजों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए.

कैसे करें सेवन?

  • रोजाना सुबह या दोपहर में 1 गिलास ताज़ा अनानास का जूस पिएं.
  • बिना चीनी मिलाए और ताजे फल से बना जूस सबसे बेहतर होता है.
  • 15 दिन तक नियमित सेवन करें, फिर 2–3 दिन का ब्रेक लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

