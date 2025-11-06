विज्ञापन
विशेष लिंक

केले में कीड़े पड़ते हैं कि नहीं? क्‍या है पूरा सच

Kya kele me kide nahi lagte: जानिए क्यों केले में आमतौर पर कीड़े नहीं लगते. इसके पीछे छिपे हैं वैज्ञानिक कारण, मजबूत छिलका और प्राकृतिक सुरक्षा तत्व. पढ़ें पूरा लेख.

Read Time: 4 mins
Share
केले में कीड़े पड़ते हैं कि नहीं? क्‍या है पूरा सच
केले में कीड़े कम क्यों पड़ते हैं? | Kya Kele Me Kide Nahi Lagte

Kya Kele Me Kide Nahi Lagte: केला भारत का सबसे लोकप्रिय और पोषक फल है, लेकिन अक्सर लोग यह पूछते हैं - “क्या केले में कीड़े नहीं लगते?” दूसरे फलों की तुलना में केले में कीड़े बहुत कम दिखाई देते हैं. इस लेख में हम जानेंगे इसके पीछे के वैज्ञानिक, प्राकृतिक और व्यावहारिक कारण. 

Kele Me Kida Hota Hai Kya  : हाँ, यह एक बहुत ही रोचक और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या केले में कीड़े पड़ते हैं. आम धारणा यह है कि केले में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन विज्ञान और बागवानी के क्षेत्र में इस पर विस्तार से जानना ज़रूरी है. सामान्य तौर पर, यह बात काफी हद तक सही है कि अन्य फलों (जैसे आम या अमरूद) की तुलना में, केले के अंदर कीड़े लगने की संभावना बहुत कम होती है, खासकर जब तक उसका छिलका सही-सलामत हो.

केले में कीड़े कम क्यों पड़ते हैं? | Kya Kele Me Kide Nahi Lagte

1. केले की बनावट क्यों देती है सुरक्षा

केले का छिलका मोटा, मजबूत और मोम जैसा होता है. यह एक प्राकृतिक सुरक्षा परत (Protective Layer) का काम करता है जो फल को हवा, कीड़ों और बैक्टीरिया से बचाता है. जब तक छिलका फटा नहीं होता, तब तक कोई कीड़ा अंडे नहीं दे सकता या गूदा खराब नहीं कर सकता.

2. वैज्ञानिक कारण: कीड़े क्यों नहीं लगते? | Kele Me Kida Hota Hai Kya

1. मजबूत छिलका और वैक्स लेयर: केले की बाहरी परत कीड़ों के प्रवेश को रोकती है.

2. रस (Fructose) बाहर नहीं आता: कीड़े मीठे रस वाले फलों की ओर आकर्षित होते हैं. केले में रस छिलके के अंदर बंद रहता है.

3. एंटी-बैक्टीरियल तत्व: केले में फिनोल्स और फ्लावोनॉइड्स जैसे यौगिक होते हैं जो बैक्टीरिया और सूक्ष्म कीटों को पनपने नहीं देते.

4. कृषि और तोड़ाई की विधि: केले आमतौर पर कच्चे तोड़े जाते हैं और बाद में पकाए जाते हैं, जिससे कीड़ों को विकास का मौका नहीं मिलता.

Also Read: इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए खाली पेट केला

3. क्या केले में कभी कीड़े लग सकते हैं? | Kele Me Keede Padte Hain Ya Nahi

हाँ, कभी-कभी. अगर केला बहुत पका हो, फट गया हो या गीले-गर्म वातावरण में लंबे समय तक रखा जाए तो उस पर फफूंदी और फल-मक्खियाँ अंडे दे सकती हैं. ऐसे केले को नहीं खाना चाहिए.

4. क्या केले को कैमिकल से पकाने से फर्क पड़ता है?

  • कई बार केले को जल्दी पकाने के लिए एथिलीन गैस या कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है.
  • एथिलीन प्राकृतिक और सुरक्षित है, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.
  • ऐसे केले जल्दी सड़ते हैं और उन पर काले धब्बे बन सकते हैं, जिन्हें लोग “कीड़ा लगना” समझते हैं.

5. केले को सुरक्षित रखने के घरेलू उपाय:

  • हमेशा छिलका सही और बिना दरार वाला केला खरीदें.
  • बहुत ज़्यादा पके या काले धब्बों वाले केले न लें.
  • खाने से पहले केले को पानी से हल्का धो लें.
  • फटे या सड़े हिस्से को फेंक दें.

संक्षेप में कहा जाए तो -

  • केले में कीड़े आमतौर पर नहीं लगते, क्योंकि इसका छिलका प्राकृतिक ढाल की तरह काम करता है.
  • यह फल वैज्ञानिक रूप से “कीट-प्रतिरोधी” है.
  • हालाँकि, अगर केला फट जाए या गलत तरीके से रखा जाए, तो उस पर फफूंदी या सूक्ष्म कीड़े विकसित हो सकते हैं.
  • इसलिए ताजे, सधे और सही छिलके वाले केले ही स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kya Kele Me Kide Nahi Lagte, Kele Mein Kide Kyon Nahin Lagte Hain, Kele Me Kida Hota Hai Kya, Kele Me Kida Padta Hai Ki Nahi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com