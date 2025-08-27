विज्ञापन
विशेष लिंक

पेशाब करने के तुरंत बाद पीते हैं पानी, तो जान लें क्या ऐसा करना सही?

How To Keep Body Hydrated: पानी का सेवन सेहत के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. क्योंकि शरीर में पानी की कमी से कई समस्याएं हो सकती हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है.

Read Time: 3 mins
Share
पेशाब करने के तुरंत बाद पीते हैं पानी, तो जान लें क्या ऐसा करना सही?
Hydration Habit: पेशाब करने के बाद पानी पीने से क्या होता है.

शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट अक्सर हमें हेल्दी चीजों का सेवन करने की सलाह देते हैं. सबसे ज्यादा शरीर को हाइड्रेटेड रखने की. क्योंकि शरीर में पानी की कमी से कई समस्याएं हो सकती हैं. गर्मी हो या सर्दी पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए. जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें हेल्दी ड्रिंक्स पीने की सलाह दी जाती है ताकि शरीर को हाइड्रेटेड रखा जा सके. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है. अगर नहीं तो चलिए जानते हैं.

पेशाब करने के तुरंत बाद पानी पीने के नुकसान- (Disadvantages of drinking water immediately after urinating)

1. किडनी पर दबाव-

पेशाब करने के तुरंत बाद अधिक पानी पीने से किडनी पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे किडनी की समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए अगर आप अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो पेशाब करने के तुरंत बाद सीमित मात्रा में पानी का सेवन करें.

ये भी पढ़ें- पेट की लटकती चर्बी को करना है कम तो खाली पेट पानी में मिलाकर पी लें ये 2 चीज, पसीने की तरह बह जाएगा फैट 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

2. इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन- 

पेशाब करने से शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कम हो सकती है, और तुरंत बाद अधिक पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है.

3. पाचन तंत्र- 

पेशाब करने के तुरंत बाद अधिक पानी पीने से पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

4. बार-बार पेशाब आना- 

पेशाब करने के तुरंत बाद अधिक पानी पीने से बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है. 

पानी पीने के फायदे- (Pani Pine Ke Fayde Ke Fayde)

पानी पीने से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है, जिससे त्वचा, बाल और अन्य अंगों की सेहत में सुधार होता है. सीमित मात्रा में पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद मिलती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है. इतना ही नहीं पानी का सेवन संतुलित रखने और स्किन को हेल्दी रखने में भी मददगार है.

शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए क्या करें- (What to do to keep the body hydrated)

  • नारियल पानी पीएं
  • नींबू पानी का सेवन करें
  • फल और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं
  • कैफीन और अल्कोहल से बचें
  • हर्बल टी पीएं
  • फलों का जूस पीएं
     

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hydration Habit, Pesab Karne Ke Bad Pani Pine Ke Kya Hota, Drinking Water Immediately After Urination Effects On Body, Drinking Water Benefits, How To Keep Body Hydrated
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com