10 रुपये में चाय, 20 रुपये में वड़ा पाव, पुणे एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे में मिलेगा सब कुछ किफायती

एयरपोर्ट पर फूड और ड्रिंक्स अक्सर महंगे होते हैं, एक कप चाय की कीमत कभी-कभी 300 रुपये तक होती है. हालांकि, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री अब 10 रुपये में चाय, 20 रुपये में कॉफी, 10 रुपये में बोतलबंद पानी और 20 रुपये में वड़ा पाव या समोसा खरीद सकते हैं. यह उड़ान यात्री कैफे के शुभारंभ के साथ संभव हुआ है - एक सरकारी पहल जिसका उद्देश्य एयरपोर्ट पर किफायती, हाइजीन और क्वालिटी वाला फूड उपलब्ध कराना है.

उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत सभी यात्रियों के लिए आराम और सुविधा बढ़ाने के लिए की गई है. पुणे के अलावा, यह कैफे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी शुरू किया गया है.

आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर खाने-पीने की चीजों की अधिक कीमत का मुद्दा सबसे पहले AAP सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में उठाया था. इसके बाद सरकार ने यात्रियों की चिंताओं को दूर करने के लिए यह पहल शुरू की. सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आधिकारिक एक्स हैंडल ने लॉन्च से तस्वीरें साझा कीं और लिखा, "आज, माननीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने पुणे एयरपोर्ट पर UDAN यात्री कैफे का उद्घाटन किया. इस अवसर पर, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू का एक स्पेशल वीडियो संदेश चलाया गया, जहां उन्होंने लॉन्च का गर्मजोशी से स्वागत किया और एयरपोर्ट को अधिक सुलभ और यात्री-अनुकूल बनाने में इस पहल के महत्व पर प्रकाश डाला."

