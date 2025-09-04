विज्ञापन
चावल-दाल को कीड़े लगने से बचाने के लिए अपनाएं ये 4 आसान घरेलू उपाय

Tips To Preserve Rice Safely: आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं, लेकिन ये पुराने नुस्खे आज भी उतने ही जरूरी हैं. चावल की देखभाल सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये सेहत से भी जुड़ा मामला है. अगर आप कुछ सरल घरेलू उपाय अपनाएंगे, तो चावल सालों तक सुरक्षित रहेंगे वो भी बिना किसी केमिकल, खर्च और झंझट के. 

Tips To Preserve Rice Safely: चावल को कीड़े लगने से कैसे बचाएं?

Tips To Preserve Rice Safely: हमारे घरों में चावल रोज़ाना इस्तेमाल होने वाला सबसे जरूरी अनाज है. लेकिन जब इसे सही तरीके से नहीं रखा जाता, तो कुछ ही दिनों में इसमें कीड़े लगने लगते हैं. कीड़े लगे चावल न केवल खाने के स्वाद को खराब करते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं चावल को लंबे समय तक बिना कीड़े के कैसे स्टोर करें, वो भी बिना किसी केमिकल या महंगे उपाय के. ये चार आसान और घरेलू तरीके हैं, जो पहले भी हमारे दादी-नानी इस्तेमाल करती थीं और आज भी उतने ही असरदार हैं.

चावल को सुरक्षित रखने की टिप्स (Tips To Preserve Rice Safely)

1. चावल में लौंग डालना-

लौंग एक प्राकृतिक कीट-रोधी चीज़ है. जब आप चावल को स्टोर करते हैं, तो उसमें 10-15 लौंग डाल दें. इससे उसमें नमी नहीं आती और कीड़े भी दूर रहते हैं. लौंग की खुशबू कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है. खास बात यह है कि लौंग खाने के लिए भी सुरक्षित होती है, इसलिए अगर गलती से कुछ दाने खाने में आ जाएं तो कोई चिंता नहीं.

2. अखबार की परत लगाना-

आप जिस डिब्बे में आप चावल रखते हैं, उसके नीचे और ऊपर मोटा अखबार बिछा दें. अखबार नमी सोखने का काम करता है और चावल सूखे रहते हैं. नमी के कारण ही कीड़े पनपते हैं, इसलिए जब नमी नहीं होगी, तो कीड़े भी नहीं लगेंगे. ये एक बेहद सस्ता और कारगर उपाय है.

3. नीम की पत्तियों का इस्तेमाल-

नीम में प्राकृतिक कीट भगाने वाले गुण होते हैं. थोड़ी-सी हरी नीम की पत्तियां लेकर उन्हें चावल में डाल दें. ध्यान रखें कि पत्तियां सूखी न हों, ताज़ी हों. चाहें तो नीम की पत्तियों को पीसकर उसकी छोटी-छोटी गोलियां भी बना सकते हैं और इन्हें चावल में रख सकते हैं. इससे चावल सुरक्षित रहते हैं और उनका स्वाद भी नहीं बदलता.

4. लाल मिर्च का प्रयोग-

सूखी लाल मिर्च भी चावल को कीड़ों से बचाने में मदद करती है. एक-दो साबुत सूखी मिर्च चावल के डिब्बे में डाल दीजिए. ध्यान रखें, अगर पहले से कीड़े लग चुके हैं, तो मिर्च असर नहीं करेगी. यह तरीका कीड़ों से बचाने के लिए है, खत्म करने के लिए नहीं.

एक्स्ट्रा टिप्स-

  • चावल को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह धूप में सुखा लें.
  • अगर आपके पास बहुत चावल है (जैसे बोरे में), तो हर 2-3 महीने में उसे पलट दें या ऊपर-नीचे कर दें ताकि नमी नीचे जम न पाए.
  • पुराने चावल का स्वाद अक्सर नए चावल से बेहतर होता है, इसलिए पहले से स्टोर किया गया चावल खाना सेहत और स्वाद दोनों के लिए अच्छा है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

