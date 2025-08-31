विज्ञापन
सेहत के लिए फायदेमंद केला इन 5 लोगों के लिए बन सकता है मुसीबत, जानिए इसे खाने से होने वाले नुकसान

Who Should not Eat Banana: केला सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को खाली पेट केले का सेवन करने से परहेज करना चाहिए.

Banana Side Effects: केला खाने के नुकसान.

Banana Side Effects: फलों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन कई बार कुछ फलों का सेवन कुछ लोगों को फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है. हम बात कर रहे हैं केले की, कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर केला वैसे तो सेहत के लिए बेहद लाभदायी होता है लेकिन कुछ लोग जब इसको खाली पेट खाते हैं तो उन्हें पेट फूलना, पेट में दर्द और ऐंठन की शिकायत हो जाती है. जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह से केले का सेवन कुछ लोगों के लिए लाभदायी तो कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है. आज हम जानेंगे कि किन लोगों को खाली पेट केले का सेवन नहीं करना चाहिए. 

खाली पेट केला खाने के नुकसान ( Khali Pet Kela Kise Nahi Khana Chaiye)

ब्लड शुगर 

डायबिटीज के मरीजों के लिए केले का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. दरअसल केले में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है. जिस वजह से डायबिटीज के मरीज अगर इसे खाली पेट खाते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. 

पाचन 

जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है उनके लिए भी केले का सेवन नुकसानदायक हो सकता है. अगर आपको भी पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो ऐसे में खाली पेट केले का सेवन करने से परहेज करना चाहिए. केले में पाया जाने वाला फाइबर पेट  में गैस, ऐंठन, कब्ज़, और पेट फूलने जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

ब्लड प्रेशर 

केले में पोटैशियम पाया जाता है. खाली पेट इसका सेवन शरीर में पोटैशियम की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. 

हार्ट 

केले में मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है. सुबह खाली पेट खाने से खून में कैल्शियम और मैग्नीशियम का संतुलन बिगड़ सकता है. 

वेट लॉस 

जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी केले का सेवन करने से परहेज करना चाहिए. दरअसल केले में कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए खाली पेट इसका सेवन करने से वजन बढ़ सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

