आप भी सुबह खाली पेट पीते हैं पानी तो जान लीजिए इसके फायदे और नुकसान

Morning Water Habbit: सुबह खाली पेट पानी पीना एक अच्छी आदत है, लेकिन इसे बैलेंस में अपनाना चाहिए. न तो बहुत कम और न ही एक साथ बहुत ज्यादा पानी पीना सही है. हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए अगर किसी को पहले से हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है. 

सुबह-सुबह पानी पीने की आदत से मिलते हैं ये 6 फायदे.

Morning Water Habbit: हर कोई चाहता है कि उसका दिन अच्छे से शुरू हो और शरीर अंदर से हेल्दी बना रहे. हम जो भी छोटी-छोटी आदतें अपनाते हैं, उनका असर सीधा हमारी सेहत पर पड़ता है. इन्हीं आदतों में से एक है सुबह उठकर खाली पेट पानी पीना. लोग इसे शरीर को साफ रखने और एनर्जी बढ़ाने का आसान तरीका मानते हैं. कुछ लोग तो इसे डेली रूटीन का हिस्सा बना चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सच में फायदेमंद है या सिर्फ एक पुराना घरेलू नुस्खा? इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि सुबह खाली पेट पानी पीने के क्या फायदे होते हैं और किन परिस्थितियों में यह नुकसान भी पहुंचा सकता है.

पानी पीने के फायदे और नुकसान (Benefits And Side Effects Of Drinking Water Empty Stomach)

फायदे

1. पाचन बेहतर होता है

सुबह पानी पीने से पेट की सफाई आसानी से हो जाती है. इससे कब्ज की परेशानी दूर होती है और पाचन तंत्र हल्का व एक्टिव रहता है.

2. शरीर डिटॉक्स होता है

खाली पेट पानी पीना शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स निकालने का आसान तरीका है. जिसके कारण ब्लड साफ होता है और इससे इम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहती है.

3. मेटाबॉलिज्म तेज होता है

खाली पेट पानी पीने से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है. कैलोरी तेजी से बर्न होती हैं और वजन कम करने वालों के लिए यह आदत बहुत मददगार साबित होती है.

4. त्वचा में निखार

पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है, अगर सुबह से ही पानी सही मात्रा में पी लिया जाए, तो स्किन पर ग्लो आता है और मुंहासे जैसी दिक्कतें कम हो जाती हैं.

5. दिमाग को ऊर्जा

नींद से उठने के बाद पानी पीने से दिमाग तुरंत फ्रेश फील करता है. इससे मूड अच्छा रहता है और काम में फोकस बढ़ता है.

6. किडनी का काम आसान

पानी की वजह से किडनी शरीर से अतिरिक्त नमक और वेस्ट आसानी से बाहर निकाल देती है, जिससे उनका बोझ कम हो जाता है.

नुकसान

1. ज्यादा पानी एक बार में पीना

जरूरत से ज्यादा पानी तुरंत पीने पर पेट फूल सकता है और मतली या भारीपन महसूस हो सकता है.

2. ब्लड प्रेशर पर असर

लो बीपी वाले लोगों को ज्यादा पानी अचानक पीने से चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है.

3. किडनी पर दबाव

अगर बहुत अधिक पानी पी लिया जाए, तो किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर आ सकता है और वे जरूरत से ज्यादा काम करने लगती हैं.

4. इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी

शरीर से नमक और मिनरल्स ज्यादा मात्रा में निकल जाने पर कमजोरी, थकान और मांसपेशियों में खिंचाव जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

