किडनी में स्टोन है? इन 4 चीजों से बना लें दूरी, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

Things To Avoid In Kidney Stone: किडनी स्टोन की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कुछ आदतों और चीजों से दूरी बनाई जाए. अगर आपको स्टोन पहले हो चुका है या उसका दर्द रहता है तो अपने रूटीन में कुछ बदलाव कर लें.

Things To Avoid In Kidney Stone: किडनी स्टोन आजकल एक आम समस्या बन गई है. स्टोन अगर छोटा हो तो यूरीन के साथ निकल जाता है. वहीं, अगर पथरी बड़ी है तो दर्द, संक्रमण और कई बार सर्जरी की वजह बन सकती है. ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए जरूरी है कुछ आदतों और चीजों से दूरी बनाई जाए. अगर आपको स्टोन पहले हो चुका है या उसका दर्द रहता है तो अपने रूटीन में कुछ बदलाव कर लें.

क्या खाने से किडनी स्टोन बढ़ता है?

पानी कम पीना: कम पानी पीने से यूरीन गाढ़ा हो जाता है और पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए रोजाना कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं.

ज्यादा नमक: नमक में पाया जाने वाला सोडियम यूरीन में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिससे स्टोन का खतरा बढ़ जाता है. जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड, नमकीन, अचार, पापड़ जैसी ज्यादा नमक वाली चीजों के सेवन से बचें.

ऑक्सलेट का अधिक सेवन: पालक, चुकंदर, चाय, चॉकलेट और नट्स जैसी चीजों मे ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी में स्टोन का कारण बन सकती हैं. इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

प्रोटीन डाइट: रेड मीट, मछली, अंडा आदि का ज्यादा सेवन यूरिक एसिड बढ़ा सकता है, जिससे स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है. प्रोटीन लें, लेकिन संतुलित मात्रा में.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

