महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद है केसर के पानी में डूबी किशमिश का सेवन, कई समस्याओं का 1 इलाज

Soaked Raisins Benefits: महिलाओं की सेहत की बात करें तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि वो पूरे घर वालों की हेल्थ का ध्यान रखती हैं. उनके खाने-पीने का ध्यान रखती हैं लेकिन बात जब खुद पर आती हैं तो वो थोड़ी लापरवाह हो जाती हैं. हालांकि समय-समय पर उम्र के हर पड़ाव पर उनकी बॉडी में होने वाले हॉर्मोनल चेंज उनकी सेहत पर बहुत असर डालते हैं. बात करें पीरियड्स की तो इनका रेगुलर होना बेहद जरूरी है. लेकिन कई बार स्ट्रेस, खान-पान में बदलाव और हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से पीरियड कई बार लेट से आते हैं. साथ ही, पीएमएस से पेट में ऐंठन, मूड स्विंग्स और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं. इसके साथ ही, पीएमएस से पेट में ऐंठन, मूड स्विंग्स और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो आज हम आपको एक ऐसा देसी नुस्खा बताएंगे जो महिलाओं से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में बेहद कारगर साबित हो सकता है.

भीगी किशमिश का सेवन तो सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप किशमिश के पानी में हर रोज 5 किशमिश को भिगोकर सुबह खा लेते हैं तो यह कई समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इसके लाभ.

केसर के पानी में किशमिश भिगोकर खाने के फायदे (Raiisins Soaked in Kesar Water Benefits)

किशमिश में आयरन और नेचुरल शुगर पाया जाता है, जो हमारे यूट्रेस को पोषण देने में मदद करता है और पीरियड्स के फ्लो को रेगुलर करने में मदद करता है.

किशमिश के पानी का सेवन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है.

केसर वाले पानी में भीगी किशमिश का सेवन पीरियड्स के समय से आने से लेकर पेट दर्द, ऐंठन, हॉर्मोन्स को भी नेचुरल तरीके से बैलेंस करने में मदद करता है.

इसके अलावा, यह धीमी पाचन क्रिया या हार्मोनल बदलावों से होने वाली ब्लोटिंग को भी कम करता है, जिससे आपको आराम महसूस होगा.

इसका सेवन हर रोज करने से शरीर को कई पोषक तत्व मिलते हैं, जो परियड्स को पेनलेस और आरमदायक बनाने में भी

किशमिश और केसर दोनों ही आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और आपको मानसिक शांति देते हैं, जो पीएमएस के दौरान बहुत जरूरी होता है.

कैसे बनाएं किशमिश और केसर का पानी

इसके लिए एक गिलास में पानी लीजिए और 2-3 धागे केसर के डाल दीजिए. रात-भर 5-6 किशमिश को केसर वाले पानी में भिगोकर रखें. इसे सुबह खाली पेट खाएं और पानी को पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)