लहसुन की चटनी से लेकर गार्लिक डिप तक आपके खाने में स्वाद का तड़का लगा सकते हैं ये 7 लहसुनी आइटम

लोहे के तवे पर जब लहसुन की कलियों और हरी मिर्च को भूनकर और कूटकर चटनी बनाई जाती है, तो उसका स्वाद लाजवाब होता है. इसे आप किसी भी पराठे, रोटी, दाल चावल के साथ खूब इंजॉय कर सकते हैं.

अब ये क्‍या है, दूध को तलकर बनाया 'Deep-Fried Milk', वायरल हुआ वीडियो, लोगों ने कहा-ये क्या बना डाला

हमस एक कॉन्टिनेंटल डिप है जिसे काबुली चने के साथ बनाया जाता है. ऐसे में काबुली चने और ऑलिव ऑयल के अलावा आप इसमें लहसुन की कलियां डालकर इसको एक बेहतरीन स्वाद दे सकते हैं.