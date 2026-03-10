घर पर बनाएं ठंडा-ठंडा रोज फालूदा, गर्मियों में देगा जबरदस्त राहत

Rose Faluda Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही लोग ठंडे और ताजगी देने वाले ड्रिंक की तलाश करने लगते हैं. ऐसे में रोज फालूदा एक ऐसा मीठा और ठंडा डेजर्ट ड्रिंक है जो स्वाद के साथ-साथ शरीर को ठंडक भी देता है. भारत में यह खासतौर पर गर्मियों में काफी पसंद किया जाता है और आजकल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर भी यह काफी ट्रेंड कर रहा है. गुलाब के सिरप की खुशबू, ठंडा दूध, फालूदा सेव और ऊपर से आइसक्रीम का स्वाद इसे और भी खास बना देता है. अगर आप घर पर कुछ अलग और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो रोज फालूदा एक बेहतरीन विकल्प है. इसे बनाना भी बहुत आसान है और कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है.

रोज फालूदा बनाने के लिए जरूरी सामग्री- (Ingredients For Making Rose Faluda)

दूध 2 कप.

रोज सिरप 3 से 4 बड़े चम्मच.

फालूदा सेव आधा कप.

सब्जा बीज 1 बड़ा चम्मच.

वनीला आइसक्रीम 2 स्कूप.

चीनी स्वाद अनुसार.

कटे हुए ड्राई फ्रूट सजाने के लिए.

रोज फालूदा बनाने की विधि- (How To Make Rose Faluda)

सबसे पहले सब्जा बीज को लगभग 10 मिनट के लिए पानी में भिगो दें ताकि वे फूल जाएं. अब फालूदा सेव को पानी में उबाल लें और फिर ठंडे पानी से धोकर अलग रख दें. एक गिलास में सबसे पहले एक से दो चम्मच रोज सिरप डालें. इसके बाद उसमें उबली हुई फालूदा सेव और भीगे हुए सब्जा बीज डालें. अब इसमें ठंडा दूध डालें और हल्का सा मिलाएं. ऊपर से वनीला आइसक्रीम का एक स्कूप रखें. अंत में ऊपर से थोड़ा रोज सिरप डालें और कटे हुए ड्राई फ्रूट से सजाएं. आपका स्वादिष्ट और ठंडा रोज फालूदा तैयार है.

यह ड्रिंक बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है और गर्मियों में शरीर को तुरंत ठंडक देने का काम करता है. अगर घर में मेहमान आए हों या कुछ मीठा और ठंडा खाने का मन हो तो रोज फालूदा एक परफेक्ट विकल्प बन सकता है.

