Ragi Avocado Cheela Recipe: घर पर बनाएं कैल्शियम, फाइबर, हेल्दी फैट और विटामिन्स से भरपूर हेल्दी नाश्ता

Ragi Avocado Cheela Recipe: आज के समय में लोग हेल्दी और टेस्टी खाने की तलाश में रहते हैं. खासकर जब बात नाश्ते की हो, तो उन्हें ऐसा ऑप्शन चाहिए जो जल्दी बने और शरीर को पोषण भी दे. ऐसे में रागी और एवोकाडो का चीला एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आता है. यह रेसिपी न सिर्फ ट्रेंड में है बल्कि इसमें मिलेट्स और हेल्दी फैट का सही कॉम्बिनेशन भी मिलता है. फिटनेस फ्रीक और डाइट पर ध्यान देने वाले लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं. रागी को कैल्शियम (Calcium) और फाइबर (Fiber) का अच्छा स्रोत माना जाता है. वहीं एवोकाडो में हेल्दी फैट (Healthy Fat) और विटामिन्स (Vitamins) होते हैं. जब इन दोनों को मिलाकर चीला बनाया जाता है, तो यह स्वाद और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद बन जाता है.

रागी-एवोकाडो का चीला बनाने के लिए सामग्री- (Ingredients For Making Ragi Avocado Cheela)

1 कप रागी का आटा

1 पका हुआ एवोकाडो

1 बारीक कटा प्याज

1 हरी मिर्च

1 छोटा टुकड़ा अदरक कद्दूकस किया हुआ

नमक स्वादानुसार

थोड़ा सा पानी

थोड़ा सा तेल

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रागी-एवोकाडो का चीला बनाने की विधि- (How To Make Ragi Avocado Cheela)-

सबसे पहले एवोकाडो को मैश कर लें. अब एक बाउल में रागी का आटा लें और उसमें मैश किया हुआ एवोकाडो डालें. इसके बाद प्याज, हरी मिर्च, अदरक और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बैटर तैयार करें. ध्यान रखें कि बैटर ज्यादा पतला न हो. अब तवा गरम करें और हल्का सा तेल डालें. तैयार बैटर को तवे पर फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं.

यह चीला वजन घटाने में मदद करता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है. वहीं एवोकाडो का हेल्दी फैट दिल के लिए भी अच्छा होता है. आप इसमें कद्दूकस की हुई गाजर या पालक भी मिला सकते हैं. इससे इसका स्वाद और पोषण दोनों बढ़ जाते हैं. अगर आप रोज के नाश्ते में कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो रागी एवोकाडो चीला आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)