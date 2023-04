Weight Loss से लेकर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम परफेक्ट है यह Cucumber Sandwich, 2 मिनट में बनकर हो जाएंगे तैयार

घर पर आसानी से बनाएं बाजार जैसा तंदूरी चिकन सैंडविच, यहां देखें आसान रेसिपी

सामग्री ( Ingredients):

1 ककड़ी या खीरा 12 से 14 ब्रेड स्लाइस, ब्राउन ब्रेड या सफेद ब्रेड ½ से 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च 2 चम्मच साल्टेड मक्खन या अनसाल्टेड मक्खन नमक आवश्यकतानुसार

सैंडविच तो बहुत खाएं होंगे लेकिन इस बार बनाएं प्रोटीन से भरपूर Dal Sandwich- Recipe Inside

रेसिपी

- खीरे का सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को धोकर छील लें. खीरे को पतला काट कर अलग रख दें.

- ब्रेड से क्रस्ट का टुकड़ा यानी की इसकी साइड को काट लें और अलग करके रख दें. (बाद में इसका यूज आप ब्रेड क्रंब्स बनाने में कर सकते हैं.)

- अब सैंडविच ब्रेड पर समान रूप से नमकीन बटर या व्हाइट बटर फैलाएं, ताकि सैंडविच गीला न हो जाए.

-अब मक्खन लगे ब्रेड की साइड को ऊपर रखें इसकी दूसरी साइड पर 6 से 8 खीरे के टुकड़े रखिए.

- इसके ऊपर आवश्यकतानुसार ताजी कुटी हुई काली मिर्च छिड़कें. साथ ही एक चुटकी नमक भी छिड़क दें.

- इसे दूसरे मक्खन लगी ब्रेड की स्लाइस से ढक दें. फिर तैयार खीरे के सैंडविच को चौकोर या तिकोने आकार में काट लें. आप चाहें तो इसे तवे या टोस्टर में ग्रिल भी कर सकते हैं.

- सैंडविच सर्व करें. आप चाहें तो इन सैंडविच के साथ मेयो डिप या चीज़ डिप या टोमैटो सॉस भी दे सकते हैं.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)