पान का पत्ता खाएंगे तो क्या होगा, पान के पत्ते खाने के फायदे और सेवन का तरीका

Paan Ke Patte Khane Ke Fayde: मीठा खाने का मन करता है तो लोग हेल्दी ऑप्शन के तौर पर पान का चुनाव करते हैं. पान के पत्ते का इस्तेमाल पूजा-पाठ में भी किया जाता है. पान खाने में तो स्वाद से भरपूर होता ही है, लेकिन पान के पत्तों में कई औषधीय गुण होते हैं, जो कई शारीरिक समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं.

किन समस्याओं में फायदेमंद पान के पत्ते (Paan Ke Patte Khane Ke Fayde)

पेट के लिए लाभदायी

पान के पत्ते की तासीर ठंडी होती है और यह एसिडिटी या ब्लोटिंग, डाइजेशन, दातों की समस्या और मुंह से आने वाली दुर्गंध में राहत देता है. पान के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, सूजन-रोधी, दर्द निवारक और रोगाणुरोधी गुण के साथ विटामिन सी, राइबोफ्लेविन और कैरोटीन होते हैं. ये पेट से जुड़े रोगों से लेकर त्वचा को निखारने में भी मदद करते हैं.

दांतों से जुड़ी समस्या

अगर दांतों में दर्द की समस्या, खून आना और पायरिया जैसी समस्या है, तो पान का पत्ता बहुत लाभकारी है. पान के पत्तों में विटामिन सी होता है और अपनी एक खूशबू भी होती है. अगर सुबह खाली पेट पान के पत्ते को चबाकर खाया जाए तो मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों पर लगा पीलापन भी कम होता है.

ओरल हेल्थ

पान के पत्ते की अपनी खूशबू होती है, जो मुंह से निकलने वाली दुर्गंध को कम करती है.

पेट में भारीपन

अगर पेट में भारीपन और पाचन की समस्या रहती है, तो पान का पत्ता लाभकारी होता है. पान के पत्ते के सेवन से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और पेट ठंडा भी रहता है और एसिडिटी की दिक्कत भी कम होती है. पान के पत्ते का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि इसे लगाकर भी इसका लाभ पाया जा सकता है.

सर्दी-जुकाम

अगर सर्दी-जुकाम की परेशानी हो रही है और छाती में कफ जमा है, तो पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है. पान के पत्ते को घी में सेक कर रात के समय छाती पर लगाने से सर्दी से आराम मिलता है. ये आयुर्वेदिक उपाय बच्चों के लिए किया जा सकता है. पान का पत्ता मानसिक तनाव को भी कम करने में मदद करता है. पान के पत्ते चबाने से तंत्रिका तंत्र को आराम मिलता है, मूड अच्छा होता है, और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है.

हार्ट हेल्थ

पान का पत्ता हृदय रोगों के जोखिम को भी कम करता है, क्योंकि ये हाई बीपी, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जिससे दिल से जुड़े रोग कम होते हैं.

कैसे करें पान के पत्तों का सेवन

2–3 पान के पत्ते लें और उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें.

एक कप पानी में डालकर 5–7 मिनट तक उबालें.

छानकर गुनगुना काढ़ा सुबह या रात को पिएं.

पान के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें.

इसे एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें.

यह तरीका सूजन और दर्द में राहत देने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)