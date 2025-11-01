विज्ञापन
विशेष लिंक

पान का पत्ता खाएंगे तो क्या होगा, पान के पत्ते खाने के फायदे और सेवन का तरीका

Betel Leaf / Paan Ke Patte Khane Ke Fayde: अगर आपको भी पान खाना पसंद है तो आज जान लीजिए इसका सिर्फ पान नहीं बल्कि इस पत्ती में कई औषधीय गुण भी छिपे होते हैं, आइए जानते हैं हर रोज खाली पेट पान के पत्ते चबाकर खाने के फायदे.

Read Time: 4 mins
Share
पान का पत्ता खाएंगे तो क्या होगा, पान के पत्ते खाने के फायदे और सेवन का तरीका
Paan ke Patte ke Fayde: पान के पत्ते के फायदे.

Paan Ke Patte Khane Ke Fayde: मीठा खाने का मन करता है तो लोग हेल्दी ऑप्शन के तौर पर पान का चुनाव करते हैं. पान के पत्ते का इस्तेमाल पूजा-पाठ में भी किया जाता है. पान खाने में तो स्वाद से भरपूर होता ही है, लेकिन पान के पत्तों में कई औषधीय गुण होते हैं, जो कई शारीरिक समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं.  

किन समस्याओं में फायदेमंद पान के पत्ते (Paan Ke Patte Khane Ke Fayde)

पेट के लिए लाभदायी

पान के पत्ते की तासीर ठंडी होती है और यह एसिडिटी या ब्लोटिंग, डाइजेशन, दातों की समस्या और मुंह से आने वाली दुर्गंध में राहत देता है. पान के पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट, सूजन-रोधी, दर्द निवारक और रोगाणुरोधी गुण के साथ विटामिन सी, राइबोफ्लेविन और कैरोटीन होते हैं. ये पेट से जुड़े रोगों से लेकर त्वचा को निखारने में भी मदद करते हैं. 

दांतों से जुड़ी समस्या

अगर दांतों में दर्द की समस्या, खून आना और पायरिया जैसी समस्या है, तो पान का पत्ता बहुत लाभकारी है. पान के पत्तों में विटामिन सी होता है और अपनी एक खूशबू भी होती है. अगर सुबह खाली पेट पान के पत्ते को चबाकर खाया जाए तो मसूड़े मजबूत होते हैं और दांतों पर लगा पीलापन भी कम होता है.

ओरल हेल्थ

पान के पत्ते की अपनी खूशबू होती है, जो मुंह से निकलने वाली दुर्गंध को कम करती है.

ये भी पढ़ें: आटे में 1-1 चुटकी मिला दें ये 2 चीजें, रूई जैसी मुलायम बनेंगी रोटी हर कोई करेगा तारीफ

पेट में भारीपन

अगर पेट में भारीपन और पाचन की समस्या रहती है, तो पान का पत्ता लाभकारी होता है. पान के पत्ते के सेवन से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और पेट ठंडा भी रहता है और एसिडिटी की दिक्कत भी कम होती है. पान के पत्ते का इस्तेमाल सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि इसे लगाकर भी इसका लाभ पाया जा सकता है.

सर्दी-जुकाम

अगर सर्दी-जुकाम की परेशानी हो रही है और छाती में कफ जमा है, तो पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जा सकता है. पान के पत्ते को घी में सेक कर रात के समय छाती पर लगाने से सर्दी से आराम मिलता है. ये आयुर्वेदिक उपाय बच्चों के लिए किया जा सकता है. पान का पत्ता मानसिक तनाव को भी कम करने में मदद करता है. पान के पत्ते चबाने से तंत्रिका तंत्र को आराम मिलता है, मूड अच्छा होता है, और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है.  

हार्ट हेल्थ 

पान का पत्ता हृदय रोगों के जोखिम को भी कम करता है, क्योंकि ये हाई बीपी, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, जिससे दिल से जुड़े रोग कम होते हैं.

कैसे करें पान के पत्तों का सेवन 

पान का काढ़ा
  • 2–3 पान के पत्ते लें और उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें.
  • एक कप पानी में डालकर 5–7 मिनट तक उबालें.
  • छानकर गुनगुना काढ़ा सुबह या रात को पिएं.
पान का पेस्ट
  • पान के पत्तों को पीसकर पेस्ट बना लें.
  • इसे एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर सेवन करें.
  • यह तरीका सूजन और दर्द में राहत देने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Paan Ka Patta Khane Ke Fayde, Betel Leaf For Health, Paan Ke Patte Chabane Ke Fayde, Betel Leaf Health Benefits, Ek Din Me Kitne Paan Ke Patte Kha Sakte Hai
Get App for Better Experience
Install Now