RRR फिल्म के नाटू-नाटू सांग को ऑस्कर अवार्ड मिलने की खुशी मनाते हुए अमूल ने शेयर किया क्रिएटिव डूडल

Sania Mirza के लिए अमूल ने बनाया नया डूडल, लोगों ने यूं बरसाया प्यार

फिल्म 'RRR' के गाने नाटू - नाटू ने जनवरी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता था और अब ऑस्कर में गीत की जीत ने इसकी लोकप्रियता की पुष्टि की. अमूल द्वारा शेयर किए गए इस डूडल में, उन्होंने राम चरण और जूनियर एनटीआर के साथ अमूल गर्ल का कैरिकेचर बनाया है. वो इस गाने के सिग्नेचर गेटअप में थे और हाथों में ऑस्कर की ट्रॉफी लिए नजर आ रहे हैं. जबकि अमूल गर्ल हाथ में मक्खन की प्लेट लिए हुए नजर आ रही है. इस डूडल के साथ लिखा है, "कॉन्ट से न टू एन ऑस्कर आरआरआर". "हेव विद नाचो नाचो अमूल" (Can't Say Naa tu an Oscar RRR) (Have With Nacho Nacho! Amul).

अमूल ने सिर्फ नाटू-नाटू की सफलता पर ही अपनी खुशी जाहिर करते हुए डूडल नहीं बनाया बल्कि उन्होंने शार्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'The Elephant Whisperers' की जीत पर भी एक ऐसा ही डूडल शेयर किया है. जिसमें फिल्म की निर्माता गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंसाल्वेस के स्केच हैं जिसमें वो हाथ में ट्रॉफी लिए नजर आ रही हैं इसके साथ एक हाथी और अमूल गर्ल है जो हाथी के कान में कुछ बोल रही है. इस डूडल के साथ लिखा गया, 'हाथी मेरे साथी ! ' और अमूल जंबो टेस्ट!.

