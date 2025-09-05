क्या डायबिटीज में मोरिंगा पाउडर खा सकते हैं?

Moringa Benefits For Diabetic Patients: मोरिंगा, जिसे सहजन भी कहा जाता है, एक चमत्कारी औषधि के रूप में काम करता है. सुपरफूड लिस्ट में शामिल ये पाउडर प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है. वैसे इसके कई फायदे हैं, लेकिन क्या इसे डायबिटीज में खाया जा सकता है? अगर हां, तो कैसे खाना चाहिए. इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए.

Moringa Powder Benefits | Moringa Khane Se Kya Fayda Hota Hai | Sugar Me Kya Khana Chahiye

क्या मधुमेह वाला व्यक्ति मोरिंगा ले सकता है?

मोरिंगा पाउडर एंटीऑक्सिडेंट्स, फाइबर और एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्वों से भरपूर है, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद हैं. इसमें पाए जाने वाले क्वेरसेटिन और क्लोरोजेनिक एसिड इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. यह खासतौर पर टाइप-2 डायबिटीज के मरीजों के लिए उपयोगी हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: आए दिन खाते हैं समोसे, पिज्जा और बर्गर, तो इनमें मौजूद मैदा हो सकता है नुकसानदायक, जान लें मैदा खाने के नुकसान

कैसे करें मोरिंगा का सेवन?

डायबिटीज के मरीज ताजी मोरिंगा पत्तियों को पीसकर पानी में मिलाकर पी सकते हैं. इसके अलावा आप चाहें, तो सूखी पत्तियों से बने मोरिंगा पाउडर को एक चम्मच सुबह गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं.

मोरिंगा पाउडर के अन्य फायदे

इम्यूनिटी: मोरिंगा पाउडर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी से भरपूर होता है, जिसके सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है और मौसमी बीमारियों को दूर किया सकता है.

पेट: मोरिंगा पाउडर फाइबर से भरपूर होता है. इसका सेवन पाचन को ठीक रखकर, पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. जिन लोगों को पेट की समस्या रहती हैं, उनके लिए ये फायदेमंद हो सकता है.

हड्डियां: मोरिंगा में कैल्शियम और फॉस्फोरस मात्रा ज्यादा होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाकर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से बचाव करने में मदद कर सकता है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)