मीरा कपूर का लेटेस्ट फोटो डंप देखकर आपके मुंह में भी आ जाएगा पानी, यहां देखिए उन्होंने क्या खाया

Mira Kapoor Food Diary: मीरा कपूर खाने की बहुत शौकीन हैं और पिछले हफ्ते की उनकी “फोटो डंप” तस्वीरें इसका सबूत हैं. सोमवार को मीरा ने इंस्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें शेयर कीं, जो बेहद खूबसूरत और स्वादिष्ट हैं. इसकी शुरुआत पहाड़ों की एक खूबसूरत तस्वीर से होती है. एक खूबसूरत फूल की तस्वीर से लेकर अपने बच्चों की कुछ कैंडिड तस्वीरें, मीरा ने सब कुछ शेयर किया. लेकिन हमारा ध्यान बर्फी की प्लेट पर था.

प्लेट में अलग-अलग तरह की बर्फी थी, जो मीरा ने हिल स्टेशन पर बिताए समय के दौरान एक मिठाई की दुकान से खरीदी थी. इसके बाद बचा हुआ बर्गर था, जो उनके बच्चों ने आधा खाया हुआ लग रहा था. मीरा ने इसे गुआकामोल, आलू के सलाद और केचप के साथ खाया. आखिर में, कैरोसेल पोस्ट में मैंगो केक की एक झलक थी. केक को फूलों जैसे पैटर्न में सजाए गए चमकीले आम के स्लाइस से सजाया गया था. इसमें एक सिंगल-लाइट कैंडल और एक डेकोरेटिव "बधाई" टॉपर था. मिठाई के साथ बटरस्कॉच फ्रॉस्टिंग थी और इसके ऊपर कुछ चॉकलेट स्प्रिंकल्स भी थे.

मीरा ने अपनी फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, "बीता हफ्ता, मेरी पसंदीदा तस्वीरें देखने के लिए लास्ट तक स्वाइप करें:

1. पहाड़ियाँ जो नींद और मिठाइयों से रिफ्रेश करती हैं.

2. मिठाइयाँ; हर हिल स्टेशन पर एक मिठाई की दुकान होती है जहाँ सबसे अच्छी बर्फी मिलती है.

3. खुशियों के फूल.

4. हाँ, मैं बचा हुआ खाना खत्म कर देती हूँ.

5. मिस्सी की जीत का जश्न.

6. मेरा गर्व.

7. मुंबई की स्ट्रीट आर्ट जिसे मिस नहीं किया जा सकता.

यहाँ देखें पोस्ट:

बता दें कि मीरा कपूर बीते हफ्ते वेकेशन के लिए भूटान चली गई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने वेकेशन की स्नैप्स शेयर कीं. उनकी फूड डायरी की एक खास तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. हमने एक खूबसूरत टेबल पर मुंह में पानी ला देने वाले स्नैक्स देखे, जिसमें पाउडर चीनी से सजे क्रोइसैन, फ्रेश स्ट्रॉबेरी का एक बाउल और एक गिलास पानी शामिल था, जो मैजिकल टी-टाइम के नाश्ते के लिए एकदम सही था.

कैप्शन में मीरा ने लिखा, "Camera roll from beautiful Bhutan BT Magical and surreal as always at @sixsensesbhutan@sixsensesbhutan. ड्रीमी पिकनिक, म्यूजिकल इवनिंग और ऐसा खाना जो बटर मिस्टलेटो चाय के साथ खाने लायक हो."

यहां देखें पोस्ट:

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)