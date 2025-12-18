शरीर में किस विटामिन की कमी से सर्दियों में फटते हैं गाल, क्या खाने से होंगे ठीक

Which vitamin deficiency causes chapped cheeks: लो टेंपरेचर और नमी की कमी से सर्दियों में स्किन से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं. होंठ-गाल का फटना और स्किन का रूखापन इन दिनों एक आम समस्या है. यहां तक कि ज्यादा रूखापन होने पर होंठ से खून भी आने लगता है और गाल की त्वचा में भी जख्म हो जाते हैं. आज हम सर्दियों के मौसम में गाल फटने की समस्या के बारे में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है.

किस विटामिन की कमी से फंटते हैं गाल

गालों का फटना (सूखी, परतदार त्वचा) अक्सर विटामिन बी-कॉम्प्लेक्स (खासकर B2, B3, B6) और कभी-कभी विटामिन ए, सी, और ई की कमी से हो सकती है.

सर्दियों में स्किन को कैसे रखें नम

सर्दियों में शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जो स्किन संबंधी विकारों का कारण है. ये शरीर में गर्मी को बढ़ा देता है और त्वचा रूखी होने लगती है. आयुर्वेद में फटे गालों को ठीक करने के कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें पहला तरीका है अभ्यंग. इसमें चेहरे पर लगाए जाने वाले तेलों का इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए बादाम या नारियल के तेल को हल्का गुनगुना करके प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है, जिससे त्वचा का सूखापन कम हो. अगर गालों पर तेल नहीं लगाना चाहते हैं, तो रात के समय देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये त्वचा के भीतर जाकर नमी प्रदान करेगा. इसके साथ ही अपने खानपान में भी कुछ चीजों को शामिल कर के इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: इस केमिकल से चमकाए जा रहे भूने चने, कैंसर समेत इन 3 गंभीर रोगों का खतरा, जानें कैसे करें केम‍िकल वाले चने की पहचान

स्किन केयर

दूसरा, सर्दियों में बार-बार चेहरे को धोने और गर्म पानी से बचाना चाहिए. चेहरा धोने के लिए हर्बल फेसवॉश और हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और धोने के बाद एलोवेरा जेल या मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें. ये गालों को नर्म बनाए रखने में मदद करेगा.

डाइट

तीसरा, आहार में परिवर्तन से भी त्वचा को भरपूर पोषण मिलता है. सबसे पहले अंदरूनी रूखेपन को खत्म करने की जरूरत हैं. इसके लिए ढेर सारा पानी पिएं और आहार में नारियल, घी, तेल, खजूर, बादाम और गर्म दूध को शामिल करें.

घरेलू नुस्खा

चौथा, गालों पर शहद और एलोवेरा को लगाने से भी आराम मिलेगा. त्वचा की नमी को कम करने के लिए शहद सबसे ज्यादा लाभकारी है और एलोवेरा चेहरे की रंगत को निखारने में मदद करेगा.

क्या नहीं करना चाहिए

अब ये जानना भी जरूरी है कि फटे गालों की समस्या न हो, उसके लिए किन-किन चीजों में सावधानी बरतनी चाहिए. इसके लिए बार-बार मुंह धोने से बचें, चेहरे पर मेकअप कम लगाएं, चेहरे पर सीधे तौर पर सर्द हवा न लगने दें और रात को सोने से पहले चेहरे पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)