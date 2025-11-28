Kid's Lunchbox Recipe: बच्चे के लिए टिफिन में बनाएं टेस्टी पालक रैप, मिनटों में बनकर होगा तैयार

Kid's Lunchbox Recipe: अगर आप अपने बच्चे के लंच में कुछ हेल्दी, टेस्टी और फटाफट बनाकर देना चाहते हैं तो आज हमारे पास आपके लिए है एक ऐसी ही रेसिपी जो आपके बच्चे को यकीनन पसंद आएगा. बच्चों को इसका टेस्टी स्वाद बहुत पसंद आएगा. आइए जानते हैं इस पौष्टिक पालक रैप को बनाने का तरीका.

पालक रैप बनाने के लिए सामग्री

पालक प्यूरी

गेंहू का आटा

नमक

तेल

पनीर

प्याज

शिमला मिर्च

लाल मिर्च पाउडर

धनिया पाउडर

नमक

तेल

नींबू का रस

हरी चटनी

मेयोनीज

पालक रैप बनाने की विधि

ये भी पढ़ें: Kid's Lunchbox Recipe: बच्चों के लिए टिफिन मे बनाएं टेस्टी पनीर नगेट्स, नोट करें रेसिपी

पालक रैप बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आटा लें और उसमें थोड़ा नमक, तेल और पालक प्यूरी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें. जब आटा तैयार हो जाए तो उसे कपड़े से ढककर रेस्ट होने के लिए रख दें ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए.

अब फिलिंग तैयार करने के लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल लें उसमे सभी सब्जियों को डालकर अच्छे से फ्राई करें और फिर इसमें पनीर डालकर फ्राई करें और इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएं और 2–3 मिनट पकाएं. आखिर में नींबू का रस डालें और गैस बंद कर दें.

अब आटे की रोटी बनाएं और उसे दोनों तरफ से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेंक लें. अब रोटी लें उसमें मेयोनीज लगाएं और उसमें फिलिंग फैला कर हल्का सा रोल करें. अब इसमें हरी चटनी डालें और रोटी को धीरे-धीरे रोल करें और उसे बटर पेपर में अच्छे से लपेट दें. हेल्दी और टेटसी पालक रैप तैयार है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)