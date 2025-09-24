खट्टा फल खाने से क्या फायदा होता है?

Citrus Fruit Benefits: नींबू, संतरा, आंवला, मोसम्बी, कीवी और अंगूर जैसे खट्टे फल न केवल खाने में स्वादिष्ठ होते हैं, बल्कि शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. इन फलों में विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो शरीर को कई तरह की समस्याओं से दूर रखने में मदद कर सकती है. इम्यूनिटी को बूस्ट करने से लेकर इनका सेवन स्किन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में भी लाभदायक साबित हो सकता है. यही कारण है ये सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं हैं, बल्कि पोषण से भी भरपूर होते हैं तो चलिए जानते हैं खट्टे फल खाने के क्या फायदे हैं और नियमित रूप से इनका सेवन किन बीमारियों को दूर रख सकता है.

खट्टे फल खाने के क्या फायदे हैं?

रोग प्रतिरोधक क्षमता: खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है. इनका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और सर्दी, खांसी और वायरल इंफेक्शन से दूर रख सकता है. अगर आप बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो आपके लिए खट्टे फलों का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: मेंटल हेल्थ ठीक कैसे रखें? ये फूड्स कर सकते हैं आपकी मदद

स्किन: विटामिन सी कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जो एजिंग को धीमा करता है और स्किन को चमकदार बनाए रखने में मदद कर सकता है. खट्टे फल विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है नियमित रूप से इनका सेवन स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है.

पाचन: नींबू और संतरा, कीवी और आंवला जैसे खट्टे फलों का सेवन पेट की हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इमनें मौजूद प्राकृतिक एसिड खाने को पचाने और गैस, कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप भी पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं तो खट्टे फलों को अपने डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाए.

वजन: नींबू पानी और आंवला के रस का सेवन मटैबलिज़म को तेज करता है, जिससे शरीर में जमा एक्स्ट्रा चर्बी बर्न करने में मदद मिलती है. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो सुबह खाली पेट नींबू पानी का सेवन आपके लिए बेहतरीन विक्लप हो सकता है.

हार्ट: संतरा, कीनू और मोसम्बी जैसे फलों में पाए जाने वाले फ्लावोनॉयड्स और पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां जैसे अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम किया जा सकता है. दिल के मरीजों के लिए इनका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)