Muskmelon Sharbat Recipe: चिलचिलाती गर्मी में शरीर को रखेगा ठंडा, मिनटों में बनाएं खरबूजे का शरबत

Kharbuja Sharbat Recipe: गर्मी और उमस के मौसम में लोग अक्सर शरीर को ठंडा रखने के लिए छाछ, लस्सी या नींबू पानी का सहारा लेते हैं. लेकिन अगर आप कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो खरबूजे का शरबत आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने और गर्मी से राहत दिलाने में भी मदद करता है.

खरबूजा गर्मियों का एक ऐसा फल है, जिसमें पानी की मात्रा काफी अधिक होती है. इसके अलावा इसमें विटामिन A, विटामिन C, पोटैशियम और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे गर्मी के मौसम में सुपरफूड माना जाता है. जब इस फल से ठंडा-ठंडा शरबत बनाया जाता है, तो इसका स्वाद और ताजगी दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं.

खरबूजे का शरबत बनाने के लिए क्या चाहिए? (Ingredients For Making Kharbuja Sharbat)

2 कप पका हुआ खरबूजा

1 से 2 बड़े चम्मच शहद या चीनी

1 छोटा चम्मच नींबू का रस

4-5 पुदीने की पत्तियां

1 गिलास ठंडा पानी

बर्फ के टुकड़े

ऐसे बनाएं ठंडा-ठंडा शरबत (How To Make Kharbuja Sharbat)

सबसे पहले खरबूजे को छीलकर उसके बीज निकाल लें और छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इन्हें मिक्सर जार में डालें. इसमें शहद या चीनी, पुदीने की पत्तियां और नींबू का रस मिलाएं. इसके बाद ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें. यदि आपको स्मूद टेक्सचर पसंद है तो इसे छान सकते हैं. तैयार शरबत को गिलास में निकालें, ऊपर से बर्फ डालें और पुदीने की पत्तियों से सजाकर सर्व करें.

क्यों खास है खरबूजे का शरबत?

खरबूजे में मौजूद पानी शरीर में तरल पदार्थों (liquids) की कमी को पूरा करने में मदद करता है. यह शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ थकान और सुस्ती को भी कम कर सकता है. गर्मी में बार-बार प्यास लगने की समस्या से राहत पाने के लिए भी यह एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इसके अलावा इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं.

स्वाद बढ़ाने के लिए अपनाएं ये टिप

अगर आप शरबत को थोड़ा अलग स्वाद देना चाहते हैं, तो इसमें चुटकीभर काला नमक या भुना हुआ जीरा पाउडर मिला सकते हैं. इससे इसका स्वाद और भी मजेदार हो जाता है. कुछ लोग इसमें तुलसी के बीज (सब्जा सीड्स) भी मिलाना पसंद करते हैं, जो इसे और ज्यादा रिफ्रेशिंग बना देते हैं.

इस गर्मी अगर आप रोज एक गिलास खरबूजे का शरबत पीते हैं, तो यह आपको ताजगी देने के साथ-साथ गर्म मौसम से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है.

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