खाने से पहले या खाने के बाद कब वॉक करना है ज्यादा फायदेमंद, जानिए वेट लॉस के लिए क्या है सही

Walk Before eating or After eating Which is Good for Weight Loss: खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को जरूर शामिल करें. फिर वो चाहे कोई एक्सरसाइज हो या फिर कुछ देर वॉक करना हो, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपको फिट और हेल्दी बनाए रखने में मदद करती है. हालांकि कई लोगों के मन में ये सवाल उठका है कि वॉक खाना खाने के बाद करनी चाहिए या पहले करनी चाहिए. आज हम आपके इसी सवाल का जवाब देंगे.

खाना खाने से पहले या फिर बाद में कब करना चाहिए वॉक (When Should Walk Before Or After Eating)

खाने से पहले वॉक करने से क्या होता है ( What Happend when you walk before taking meal)

जब आप खाना खाने से पहले वॉक करते हैं तो आपका शरीर एनर्जी के लिए आपके शरीर में जमा फैट की मदद लेता है.

खाली पेट चलने से इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार हो सकता है, जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए फायदेमंद हो सकती है.

खाना खाने के बाद वॉक करने से क्या होता है ( What Happend when you walk after meal)

खाना खाने के बाद वॉक करने से आपके शरीर में भोजन से ऊर्जा मिल सकती है, जिससे शरीर में फैट जमा होने से बच सकता है.

खाना खाने के बाद वॉक करने से कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है, जो वेट लॉस में मदद करता है.

अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको खाना खाने से पहले वॉक करना मदद कर सकता है. वहीं अगर आप फिट है और अपने वजन को मेंटेन करना चाहते हैं तो खाने के बाद वॉक करना फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)