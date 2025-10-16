विज्ञापन
विशेष लिंक

खाली पेट दूध पीना चाहिए या नहीं, जानिए किन लोगों को पहुंचा सकता है नुकसान

दूध का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाली पेट दूध पीना किन लोगों के लिए फायदेमंद होता है और किन लोगों के लिए नुकसानदायक.

Read Time: 3 mins
Share
खाली पेट दूध पीना चाहिए या नहीं, जानिए किन लोगों को पहुंचा सकता है नुकसान
खाली पेट दूध पीने के फायदे और नुकसान.

Khali Pet Doodh Pine Chaiye Ya Nahi: दूध को हमेशा एक कंपलीट डाइट माना गया है. दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D, B12 जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूती देने से लेकर के इम्यून सिस्टम तक को मजबूत बनाने में मदद करता है. लेकिन कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि हमें खाली पेट दूध पीना चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं दूध को खाली पेट पीना चाहिए या नहीं और इसका शरीर पर क्या असर पड़ेगा.

खाली पेट दूध पीने के फायदे

एनर्जी

सुबह-सुबह खाली पेट दूध का सेवन करने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है. इसमें पाए जाने वाला नेचुरल शुगर (लैक्टोज) और हेल्दी फैट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे हम दिनभर एक्टिव महसूस करते हैं. 

मजबूत हड्डियां

दूध में कैल्शियम और विटामिन D भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसका रोजाना सेवन करने से हड्डियां और दांत भी मजबूत होते हैं.

बेहतर मूड

दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन दिमाग में ‘सेरोटोनिन' नामक हार्मोन को बढ़ाता है, जो मूड को बेहतर बनाकर तनाव को कम करने में मदद करता है. 

पेट में जलन

अगर आप दूध को हल्का गुनगुना कर के पीते हैं तो ये पेट की जलन और एसिडिटी को भी कम करने में मदद करता है.

ये भी पढ़ें: बासी रोटी खाने के फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान, इन 4 बीमारियों के लिए है काल, फिर कभी नहीं खाएंगे ताजी रोटी

खाली पेट दूध पीने के नुकसान

अपच और गैस की समस्या

कई लोग जब खाली पेट दूध पीते हैं तो उनको पेट फूलना, गैस और अपच की शिकायत हो जाती है. ऐसा लैक्टोज इनटॉलरेंस या कमजोर पाचन के कारण भी हो सकता है.

भारीपन या मतली

जिन लोगों का पेट कमजोर होता है, उनके लिए खाली पेट दूध का सेवन मतली या भारीपन होने की वजह बन सकता है.

एसिडिटी 

कई लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है, ऐसे में उन लोगों के लिए खाली पेट दूध का सेवन करना इस समस्या को बढ़ा सकता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Khali Pet Doodh Pine Ke Fayde Aur Nuksan, Khali Pet Doodh Pine Ke Fayde, Khali Pet Doodh Pine Ke Nuksan, Khali Pet Kise Doodh Nhi Pina Chaiye, Khali Pet Kise Doodh Pina Chaiye
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com