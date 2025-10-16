खाली पेट दूध पीना चाहिए या नहीं, जानिए किन लोगों को पहुंचा सकता है नुकसान

Khali Pet Doodh Pine Chaiye Ya Nahi: दूध को हमेशा एक कंपलीट डाइट माना गया है. दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन D, B12 जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूती देने से लेकर के इम्यून सिस्टम तक को मजबूत बनाने में मदद करता है. लेकिन कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि हमें खाली पेट दूध पीना चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं दूध को खाली पेट पीना चाहिए या नहीं और इसका शरीर पर क्या असर पड़ेगा.

खाली पेट दूध पीने के फायदे

एनर्जी

सुबह-सुबह खाली पेट दूध का सेवन करने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है. इसमें पाए जाने वाला नेचुरल शुगर (लैक्टोज) और हेल्दी फैट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है, जिससे हम दिनभर एक्टिव महसूस करते हैं.

मजबूत हड्डियां

दूध में कैल्शियम और विटामिन D भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसका रोजाना सेवन करने से हड्डियां और दांत भी मजबूत होते हैं.

बेहतर मूड

दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन दिमाग में ‘सेरोटोनिन' नामक हार्मोन को बढ़ाता है, जो मूड को बेहतर बनाकर तनाव को कम करने में मदद करता है.

पेट में जलन

अगर आप दूध को हल्का गुनगुना कर के पीते हैं तो ये पेट की जलन और एसिडिटी को भी कम करने में मदद करता है.

खाली पेट दूध पीने के नुकसान

अपच और गैस की समस्या

कई लोग जब खाली पेट दूध पीते हैं तो उनको पेट फूलना, गैस और अपच की शिकायत हो जाती है. ऐसा लैक्टोज इनटॉलरेंस या कमजोर पाचन के कारण भी हो सकता है.

भारीपन या मतली

जिन लोगों का पेट कमजोर होता है, उनके लिए खाली पेट दूध का सेवन मतली या भारीपन होने की वजह बन सकता है.

एसिडिटी

कई लोगों को एसिडिटी की समस्या होती है, ऐसे में उन लोगों के लिए खाली पेट दूध का सेवन करना इस समस्या को बढ़ा सकता है.

