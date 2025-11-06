आंवला और शहद मिलाकर खाने से क्या होता है?

Amla And Honey Benefits: आंवला के कई फायदे हैं, लेकिन अगर आप इसे शहद में मिलाकर सुबह खाली पेट खाते हैं तो फायदे दोगुने भी हो सकते हैं. यह कॉम्बिनेशन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने और पाचन को सुधारने में बेहद फायदेमंद माना जाता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सुबह खाली पेट आंवला और शहद एक साथ खाने के क्या फायदे हैं और यह शरीर को कैसे बीमारियों से दूर रख सकता है.

आंवला और शहद खाने के फायदे

इम्यूनिटी: आंवला में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. वही, शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं. दोनों को साथ में मिलाकर खाने से सर्दी-जुकाम, खांसी और मौसम बदलने से होने वाली बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है.

स्किन: खाली पेट आंवला और शहद का साथ में सेवन करने से खून को साफ रखा जा सकता है, जिससे चेहरे पर चमक आ सकती है. यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाए रखने में भी सहायता कर सकता है और उनका झड़ना कम कर सकता है.

पेट: आंवला में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पेट की गर्मी और एसिडिटी को कम कर सकते हैं. वहीं, शहद पाचन को सुचारू बना सकता है. रोज सुबह खाली पेट आंवला और शहद खाने से गैस, कब्ज़ और अपच की समस्या को दूर किया जा सकता है.

