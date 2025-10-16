आज क्या बनाऊं: स्वाद और सेहत का परफेक्ट संगम है कीटो पापड़ी चाट, फटाफट नोट करें रेसिपी

Keto Papdi Chaat Recipe: दिवाली के पर्व में कुछ टेस्टी और हेल्दी खाना चाहते हैं तो आप कीटो पापड़ी चाट को ट्राई कर सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. घर आए गेस्ट को आप स्नैक्स में इस चाट को खिला सकते हैं. कुछ गेस्ट कई बार डाइट पर होते हैं और वो चाट का नाम लेते ही बोलने लगते हैं कि वो ये सब नहीं खा सकते हैं क्योंकि डाइट पर हैं. तब बिना स्वाद के साथ समझौता किए और अपनी डाइट को मैनेज करते हुए वो इसका मजा ले सकते हैं. ऐसा आप उन्हें बोल सकते हैं. क्योंकि ये चाट ऐसे ही गेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर कीटो डाइट चाट.

कीटो पापड़ी चाट रेसिपी कैसे बनाए- (How To Make Keto Papdi Chaat)

टेस्टी कीटो पापड़ी चाट रेसिपी डाइटर्स और नॉन-डाइटर दोनों को ही पसंद आएगी. इसे बनाने के लिए सबसे पहले पर्चमेंट पेपर पर पनीर के दो स्लाइस रखें और प्रत्येक स्लाइस को 4 छोटे वर्गों में काट लें. पनीर के प्रत्येक भाग को दूसरे से अलग करें और लगभग कुछ मिनट के लिए माइक्रोवेव करें और आपको पल भर में कुरकुरी, पापड़ी जैसे पनीर के चौकोर टुकड़े मिल जाते हैं.

Photo Credit: Instagram/ chefjaspreet.singh

कीटो पापड़ी चाट कैसे बनाएं- (Keto Papdi Chaat Recipe)

अब प्रत्येक पापड़ी पर कुछ कटे हुए प्याज और टमाटर, दही, चटनी (टमाटर की प्यूरी, नीबू का रस और नमक से बनी) और हरी चटनी डालें. फ्रेश कटा हरा धनिया, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर से गार्निश करें. आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीजें मिला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)