करवा चौथ पूजन सामग्री में इन चीजों की पड़ेगी जरूरत, किचन में नहीं हैं तो अभी से कर लें स्टोर| Karwa Chauth Recipe

Karwa Chauth 2025 Date: हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है. मान्यता है कि करवा चौथ व्रत करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है.

Karwa Chauth 2025: कब है करवा चौथ का व्रत.

Karwa Chauth 2025 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ व्रत रखा जाता है. हिंदू धर्म में करवा चौथ व्रत का विशेष महत्व है. इस बार 10 अक्टूबर को रखा जाएगा. कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 09 अक्टूबर की रात 10:54 बजे से शुरू होगी और 10 अक्टूबर की शाम 7:38 बजे इसका समापन होगा.
इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती हैं. करवा चौथ व्रत कठिन व्रतों में से एक है. इस व्रत में पूरे दिन न कुछ खाया जाता ना ही पानी पीया जाता यानि निर्जला व्रत रखा जाता है. यह व्रत सूर्योदय से व्रत शुरू होता है और चंद्र दर्शन के बाद व्रत को खोला जाता है. 

करवा चौथ व्रत पूजा सामग्री लिस्ट- Karwa Chauth 2025 Pujan Samagri List:

करवा चौथ व्रत की पूजा में कई चीजों लगती हैं, जो ज्यादातर आपकी किचन में मौजूद हैं. चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत (चावल), सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोंटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, आठ पूरियों की अठावरी, हलुआ आदि. 

करवा चौथ पर बनाएं स्वादिष्ट हलवा- (How To Make Badama Halwa Recipe For Karwa Chauth)

बादाम का हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है. इसमें बादाम को ​छीलकर उसका पेस्ट बनाकर घी में भूना जाता है.

सामग्री-

  • बादाम
  • देसी घी
  • चीनी
  • ड्राई फ्रूट्स

वि​धि-

बादाम का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले गर्म पानी में बादाम हो हल्का से उबाल लें. बादाम को छील लें. बादाम का पेस्ट बनाने के लिए इन्हें ब्लेंडर में डालकर दरदरा पेस्ट बना लें. एक पैन में देसी घी गर्म करें और इसमें बादाम का पेस्ट डालें. इसमें चीनी डालें और धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनें. हलवा तैयार है, इसे कटे हुए बादाम से गार्निश करें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

