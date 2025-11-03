रोजाना करेले का जूस पीने से किडनी की सेहत पर कैसा पड़ता है असर, जान लीजिए आज

Karela juice for detox : ये बात हम सब जानते हैं कि करेला जूस पीने से शुगर यानी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है. पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सीधा असर आपकी किडनी यानी गुर्दे पर कैसा होता है? आइए आज बिल्कुल सीधी और सरल भाषा में जान लेते हैं कि रोज करेला जूस पीने से आपकी किडनी पर क्या प्रभाव पड़ता है.
किडनी की सेहत और करेला जूस का रिश्ता
हमारी किडनी का सबसे बड़ा काम होता है खून को साफ करना और शरीर से गंदगी को बाहर निकालना. जब हमारे खून में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो किडनी पर जोर पड़ता है और धीरे-धीरे वे कमजोर होने लगती हैं.
ऐसे में करेला जूस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह तेजी से ब्लड शुगर को कम करता है. जब आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, तो आपकी किडनी को फिल्टर करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. इस तरह, करेला जूस indirectly किडनी को फायदा पहुंचाता है क्योंकि यह उस मुख्य कारण (हाई शुगर) को कंट्रोल करता है, जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है.
इसके अलावा, करेले में कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर से गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे किडनी पर कम भार पड़ता है. लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, किसी भी चीज की 'अति' खराब होती है.
इन बातों का रखें खास ख्यालओवरडोज से बचें
अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में करेला जूस पीते हैं, तो यह पेट में दर्द या दस्त (Loose Motion) जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है.शुगर लेवल करें कंट्रोल
अगर आप पहले से ही शुगर की दवा ले रहे हैं और साथ में बहुत सारा करेला जूस पीते हैं, तो आपका शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा कम हो सकता है (Hypoglycemia).बीमारी में न पिएं
अगर आपको पहले से ही किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है, तो डॉक्टर से पूछे बिना करेले का जूस बिल्कुल न पिएं. कुछ रिसर्च में यह सामने आया है कि करेले में पाए जाने वाले कुछ तत्व (Oxalates) किडनी स्टोन (पथरी) की समस्या को बढ़ा सकते हैं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
