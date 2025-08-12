कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो अपनाएं ये आयुर्वेदिक उपाय झट से मिलेगा आराम

Ayurvedic Remedies For Constipation: कब्ज सुनने में बेहद छोटा-सा शब्द है लेकिन जो लोग इस समस्या से परेशान हैं वो ही इसे समझ सकते हैं. आज के समय में कब्ज एक आम समस्या में से एक है. गलत खान-पान के कारण अधिकांश लोग इस समस्या से पीड़ित हैं. इससे न केवल पेट में परेशानी बल्कि, कई बार इससे शरीर को अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं. पेट साफ नहीं होने के चलते बहुत से लोगों को पिंपल्स की समस्या भी होने लगती है इतना ही नहीं सिरदर्द, पेट दर्द, भूख न लगना, जी मिचलाना जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन आयुर्वेदिक उपायों को अपना सकते हैं.

कब्ज का घरेलू उपाय- (Kabj Ka Gharelu Upaye)

1. दही-

कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए आप दही का सेवन कर सकते हैं. दही से आपको प्रोबायोटिक मिलेगा, इसलिए आप दिन में एक कटोरी दही जरूर खाएं. क्योंकि दही को पेट के लिए काफी अच्छा माना जाता है.

ये भी पढ़ें- स्वाद के चलते नहीं खाते हैं तोरई की सब्जी, तो जान लें इसके हैरान करने वाले फायदे

Photo Credit: Canva

2. नींबू पानी-

नींबू को विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना जाता है. विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार. लेकिन अगर कभी कब्ज हो जाए तो एक गिलास गर्म पानी में एक नींबू का रस और शहद मिला कर पीने से इस समस्या से राहत पाई जा सकती है.

3. त्रिफला चूर्ण-

रात को सोने से पहले एक चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ लें. यह कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद गुण शरीर को कई अन्य समस्याओं से बचाने में मददगार हैं.

4. अजवाइन-

किचन में मौजूद अजवाइन एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की रेसिपीज में स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अगर आपको कब्ज की समस्या है तो आप इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ खा सकते हैं.

Watch Video: मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | How to Lose Weight | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)