Home Remedies For Lice : जूँ (Head Lice) की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन बच्चों के घने बाल और स्कूल के माहौल में यह बार-बार होने वाली एक आम परेशानी है. सबसे बड़ा सवाल यही है कि जुए को जड़ से कैसे खत्म करें? या लीख से 7 दिन में 100% छुटकारा कैसे पाएं? अगर आप सिर्फ जूँ को मार रहे हैं और लीख (Nits) को छोड़ रहे हैं, तो जूँ बार-बार वापस आएंगी. 100% छुटकारा पाने के लिए एक ऐसी रणनीति चाहिए जो जूँ और उनके अंडों, दोनों को खत्म करे.
जुएँ और लीख को कैसे मारें? जुओं से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय | Lice Treatment Without Side Effects
जूँ को जड़ से खत्म करने के लिए दो चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं. अगर आपके बच्चे के बाल घने हैं, तो आपको ज़्यादा धैर्य और समय देने की ज़रूरत है:
सिर से लीख कैसे निकालें? जूँ मारने के असरदार घरेलू नुस्खे | Home Remedies For Lice
केमिकल युक्त शैंपू के बजाय, जूँ का दम घोंटने वाले इन प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करें, जो घने बालों की जड़ों तक पहुँचते हैं:
- जूँ मारने के लिए तेल और कपूर का मिश्रण (Oil & Camphor Mix): नारियल तेल या जैतून के तेल में कपूर (Camphor) को अच्छी तरह पीसकर मिला लें. कपूर एक शक्तिशाली प्राकृतिक कीटनाशक है. इस मिश्रण को रात भर बालों में लगाकर रखें और सिर को शॉवर कैप से ढक दें. तेल जूँ को साँस लेने से रोकेगा.
- जूँ मारने के लिए इस्तेमाल करें नीम का तेल (Neem Oil): नीम के तेल की तीखी गंध और उसमें मौजूद तत्व जूँ को तुरंत मार देते हैं. इस तेल को हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करें.
- जूँ मारने के लिए इस्तेमाल करें पेट्रोलियम जेली (Petroleum Jelly) का उपयोग: जूँ को पूरी तरह से जकड़ने के लिए रात में घने बालों में पेट्रोलियम जेली की मोटी परत लगाएं. सुबह इसे शैम्पू और सिरके से धोकर कंघी करें.
Nit Removal Technique: लीख (Nits) को जड़ से निकालने का सही तरीका
जूँ के अंडे (लीख) बालों के शाफ़्ट (Shaft) से मज़बूती से चिपके होते हैं. उन्हें हटाए बिना, उपचार अधूरा है. यही वह चरण है जहाँ 90% लोग असफल हो जाते हैं.
1. Vinegar Treatment Lice : जूँ को जड़ से निकालने के लिए सिरका
सफेद सिरका (White Vinegar) या सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar) लीख के चिपचिपे गोंद (Glue) को ढीला कर देता है.
- शैम्पू करने के बाद बालों को 1 भाग सिरका और 1 भाग पानी के मिश्रण से धोएँ. इसे 10 मिनट लगा रहने दें.
- यह मिश्रण लीख को कंघी करते समय आसानी से निकलने में मदद करेगा.
2. बारीक 'जूँ कंघी' (Lice Comb) का इस्तेमाल
घने बालों से 100% लीख हटाने के लिए महीन दाँतों वाली धातु की जूँ कंघी (Metal Lice Comb) सबसे ज़रूरी है.
- बालों को विभाजित करें (Section Your Hair): घने बालों को पिन या क्लिप की मदद से 4-6 छोटे-छोटे सेक्शन में बाँट लें.
- बारी-बारी से कंघी (Comb Section by Section): हर सेक्शन को जड़ से सिरे तक कम से कम 5-6 बार कंघी करें. हर बार कंघी करने के बाद उसे गर्म, साबुन वाले पानी या सिरके के घोल से साफ़ करें.
- बार-बार दोहराएँ (Repeat Consistently): इस पूरी प्रक्रिया को अगले 14 दिनों तक, हर 3-4 दिन में दोहराएँ. यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि कोई भी बची हुई लीख 7-10 दिनों में जूँ बन सकती है.
Prevention & Hygiene: जूँ को बार-बार होने से कैसे रोकें?
अगर आपके बच्चे के घने बालों में बार-बार जूँ हो जाती है, तो इसका मतलब है कि जूँ का स्रोत घर या आसपास मौजूद है.
सिर से सिर मिलाने से बचें
- बच्चों को स्कूल में या खेलते समय सिर से सिर मिलाने से बचने को कहें. यह जूँ फैलने का मुख्य कारण है.
- लंबे बाल बांधें (Tie Up Thick Hair): घने और लंबे बालों को हमेशा कसकर चोटी या जूड़े में बांधकर रखें.
- व्यक्तिगत सामान साझा न करें: कंघी, तौलिया, टोपी, हेलमेट, और हेडफोन को किसी के साथ शेयर न करें.
घर की सफाई का महत्व
- गर्म पानी का उपयोग: बिस्तर की चादरें, तकिए के कवर, और कपड़ों को 60°C से अधिक गर्म पानी में धोएँ और तेज़ धूप में सुखाएँ.
- सीलबंद बैग (Sealed Bag): जिन चीजों को धोया नहीं जा सकता, जैसे कंघी, हेयर ब्रश या सॉफ्ट टॉयज, उन्हें एक प्लास्टिक बैग में कम से कम 3 दिनों के लिए कसकर बंद करके रख दें. जूँ 48 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकती.
जुओं को जड़ से खत्म कैसे करें?
जूँ से 100% छुटकारा पाने के लिए केवल जूँ मारना काफी नहीं है. आपको जूँ कंघी (Lice Comb) का उपयोग करके लीख को हटाना होगा और यह प्रक्रिया 14 दिनों तक लगातार दोहरानी होगी. घने बालों में सफलता के लिए धैर्य और बारीक कंघी सबसे ज़रूरी उपकरण हैं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
