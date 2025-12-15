सर्दियों में सुपरफूड है शलजम, सही तरीके से खाया तो बाल, स्किन और पेट के लिए अमृत

Shaljam ke fayde : बदलती जीवनशैली और बढ़ते प्रदूषण के कारण आज त्वचा और बालों से जुड़ी समस्याएं आम होती जा रही हैं. कम उम्र में झुर्रियां, रूखी त्वचा, बालों का झड़ना और समय से पहले सफेद होना अब केवल उम्र की समस्या नहीं रह गई है. महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में केमिकल होने के कारण ये फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि त्वचा और बालों की असली देखभाल भीतर से होती है और इसके लिए सही खानपान बहुत जरूरी है.

आपको बता दें कि भारतीय रसोई में मौजूद कई सब्जियां इस काम में आपकी मदद कर सकती हैं, जिनमें शलजम भी शामिल है. सर्दियों में आसानी से मिलने वाली यह सब्जी सेहत के साथ-साथ त्वचा और बालों के लिए भी बहुत लाभकारी मानी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं शलजम कैसे आपके बाल और स्किन को फायदा पहुंचाता है और आप इसे किन-किन तरीकों से डाइट में शामिल कर सकते हैं.

शलजम बाल और स्किन के लिए क्यों है फायदेमंद - Why are turnips beneficial for hair and skin?

⦁ अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, शलजम में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम, पोटैशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. सभी पोषक तत्व शरीर के लिए जरूरी होते हैं. विटामिन सी त्वचा को भीतर से मजबूत बनाने में मदद करता है. यह त्वचा में कोलेजन बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे त्वचा टाइट बनी रहती है और झुर्रियां जल्दी नहीं पड़तीं.

⦁ वहीं, विटामिन ए त्वचा की कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है, जिससे त्वचा साफ और चमकदार दिखती है. शलजम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाते हैं. इसका नियमित सेवन शरीर में सूजन को कम करता है, जिससे मुंहासे और जलन जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है. इसके अलावा शलजम में पानी की मात्रा बेहतर होती है, जो त्वचा को भीतर से नमी प्रदान करती है और रूखेपन से बचाती है.

⦁ बालों की सेहत के लिए भी शलजम को फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद विटामिन ए सिर की त्वचा में प्राकृतिक तेल के संतुलन को बनाए रखता है, जिससे बाल रूखे और बेजान नहीं होते. विटामिन सी बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों के टूटने की समस्या को कम कर सकता है. शलजम में मौजूद तत्व रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, जिससे सिर की त्वचा तक पोषण पहुंचता है और बालों की बढ़त में मदद मिलती है.

शलजम के अन्य फायदे - Other benefits of turnips

⦁ शलजम का असर केवल त्वचा और बालों तक सीमित नहीं है. यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में भी सहायक है. इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या से राहत देता है और पेट को साफ रखता है. पेट साफ रहने से त्वचा पर भी सकारात्मक असर पड़ता है.

⦁ इसके अलावा, शलजम प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिससे शरीर मौसमी बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है. कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि शलजम में मौजूद तत्व शरीर में सूजन को कम करने और कुछ गंभीर बीमारियों के खतरे को घटाने में मदद कर सकते हैं.

शलजम कैसे खाएं - How to eat shaljam

विशेषज्ञों का कहना है कि शलजम को सब्जी, सूप या सलाद के रूप में आहार में शामिल किया जा सकता है. हालांकि, इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए. जरूरत से ज्यादा सेवन करने पर कुछ लोगों को पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं.

