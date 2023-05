गर्मियों में वजन कम करने के लिए रामबाण है इस सब्जी से बना रायता, कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा एक्सट्रा फैट

खीरे का रायता के स्वास्थ्य लाभ | खीरा रायता वजन कम करने में कैसे मदद करता है? (Health Benefits Of Cucumber Raita | How Does Cucumber Raita Help Lose Weight?)

खीरा और दही दोनों ही वजन घटाने के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. वे आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों से भरे होते हैं, उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है साथ ही यह पाचन में भी सहायता करते हैं. दोनों एक साथ मिलकर वजन कम करने के लिए एक बेहतरीन कॉ्म्बिनेशन बनते हैं. इस रायते को आप अपनी डाइट में शामिल कर अपनी फूड क्रेविंग को भी शांत कर सकते हैं. डाइटीशियन डॉ. अंजू सूद बताती हैं, "खीरा एंटीऑक्सिडेंट का एक पावरहाउस है और इसलिए यह चयापचय को बढ़ाता है और वजन घटाने में मदद कर देता है."

वजन घटाने के लिए खीरे के रायते के फायदे (Here Are Some Benefits Of Cucumber Raita For Weight Loss)

1. कैलोरी में कम

खीरा कैलोरी में बेहद कम होता है, जो इसे उन लोगों के लिए आदर्श बनाता है जो एक्स्ट्रा वजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं. इसलिए जब भी आपको भूख लगे तो अपने लिए एक कटोरी खीरे का रायता बनाएं और इसके फायदे उठाएं.

2. पानी की मात्रा

खीरे को पानी अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इसे दही के साथ मिलाने पर यह शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. यह आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ भी रखने के साथ भूख को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है.

3. पाचन को दुरूस्त रखने में

दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. यह हानिकारक बैक्टीरिया को नियंत्रण में रखता है और पेट से संबंधित समस्याओं जैसे सूजन और गैस को रोकने में भी मदद कर सकता है.

खीरे का रायता रेसिपी: खीरे का रायता कैसे बनाएं (How To Make Cucumber Raita)

सबसे पहले एक बाउल में दही, कटा हुआ प्याज, टमाटर और नींबू का रस डालें. सभी चीजों को एक साथ मिक्सस कर दें. अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और ताज़ा हरा धनिया डालें. कुछ देर के लिए रायते को फ्रिज में रखें और ठंडा परोसें.