Milk Storage Tips: मौसम गर्मी का हो, सर्दी का या फिर बरसात का...एक चीज हम सभी के किचन में डेली यूज होती है, और वो है दूध. कई बार दूध खराब हो जाता है. इसकी एक कॉमन वजह होती है दूध को देर तक फ्रीज से बाहर रखना. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध को कितनी देर तक फ्रीज से बाहर रखा जा सकता है. जानें माने शेफ और न्यूट्रिहब में मिलेट्स एम्बेसडर विकास चावला (Vikas Chawla), जो अपने इंस्टाग्राम हैंडल yourmilletchef पर आए दिन हेल्दी किचन टिप्स शेयर करते रहते हैं, उन्होंने एक वीडियो में बताया कि दूध कब, कैसे और क्यों खराब होता है. अगर वह बहुत देर तक बाहर है तो क्या करना चाहिए. आइए जानते हैं दूध को लेकर कौन सी गलती करने से बचना चाहिए...



दूध कितनी देर फ्रीज से बाहर रख सकते हैं (How long can milk be kept outside)



वीडियो में शेफ विकास चावला का एक साथी तीन घंटे से दूध को फ्रीज से बाहर टेबल पर रखे हुए था. विकास ने उसे तुरंत टोका और समझाया, 'दूध या दूध से बनी कोई भी चीज जैसे खीर या घी दो घंटे से ज्यादा बाहर नहीं रहनी चाहिए. अगर गलती से इतनी देर तक दूध बाहर रह जाता है तो इसे फ्रीज में रखने की बजाया तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए. वरना ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है.'

दूध ज्यादा देर बाहर क्यों नहीं रखना चाहिए (Milk Safety HACCP Rules)



इसका जवाब है- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). यह इंटरनेशनल फूड सेफ्टी सिस्टम है, जिसे 5-स्टार होटल्स, इंटरनेशनल किचन और MNC फूड चेन (जैसे QSR ब्रांड्स) फॉलो करते हैं. HACCP कहता है, 'दूध, दही, घी, खीर, दाल, नॉनवेज जैसी हाई प्रोटीन चीजें दो घंटे के अंदर या तो फ्रीज में जाएं या फिर खा ली जाएं. क्योंकि दो घंटे के बाद इन चीज़ों में बैक्टीरिया की स्पीड रनिंग मोड में आ जाती है.'

बैक्टीरिया को दूध इतना क्यों पसंद है (Bacteria in Milk)



दूध और उससे बनी चीजें प्रोटीन रिच होती हैं. इसके अलावा जिन-जिन चीजों में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में होती है, जैसे दालें, नॉनवेज..वे सभी चीजें बैक्टीरिया का फेवरेट खाना होती हैं. क्योंकि इनसे बैक्टीरिया को बड़े होने में मदद मिलती है. जैसे ही रूम टेंपरेचर होता है, बैक्टीरिया इन पर टूट पड़ते हैं और खाने की बनावट, टेस्ट, न्यूट्रिशन सब कुछ खराब कर देते हैं. मतलब दूध या खीर या इससे बनी कोई भी चीज दो घंटे से ज्यादा बाहर न रखें. अगर ये गलती से बाहर रह जाती हैं तो उन्हें या तो यूज करें या फिर फेंक दें. दो घंटे बाद फ्रीज में रखने का मतलब बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियों को दावत देना है.

दूध स्टोरेज के कुछ जरूरी टिप्स (Milk Storage Do's and Don'ts)

1. दूध को खरीदते ही सीधे फ्रीज में रखें. कमरे के टेंपरेचर पर इसे ज्यादा देर रखना मतलब बैक्टीरिया को इनविटेशन देना है.

2. दूध को फ्रिज के सबसे ठंडे हिस्से (जैसे पीछे की अलमारियों में) स्टोर करें, ताकि इसका टेंपरेचर 4°C (या उससे कम) बना रहे.

3. कई लोग सोचते हैं कि दूध उबाल दिया तो अब कहीं भी रख सकते हैं लेकिन उबला हुआ दूध भी 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की चपेट में आ सकता है. उसे भी ठंडा करके फ्रीज में रखें.

4. दूध निकालने के लिए गंदा या गीला चम्मच कभी इस्तेमाल न करें. इससे बैक्टीरिया दूध में ट्रांसफर हो सकता है और जल्दी खराबी की वजह बन सकता है.

5. हर थोड़ी देर में दूध को फ्रिज से निकालकर फिर अंदर रखना दूध के टेंपरेचर में उतार-चढ़ाव लाता है, जिससे उसका सेल्फ लाइफ कम हो जाता है.

6. हर बार दूध को इस्तेमाल करने से पहले उसकी गंध, रंग और गाढ़ापन जरूर चेक करें, क्योंकि कभी-कभी दिखने में ठीक दिखने वाला दूध अंदर से बिगड़ चुका होता है.

7. अगर दूध को किसी बर्तन या जग में रखा है तो उसका ढक्कन हमेशा बंद रखें ताकि हवा में मौजूद बैक्टीरिया उसमें न घुसें.

8. पैक्ड दूध हो या खुला हमेशा एक्सपायरी डेट देखकर ही लें. अगर तारीख निकल चुकी है तो इसे न खरीदें, क्योंकि इसमें इंफेक्शन छिपे रूप में हो सकता है.