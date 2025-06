दांतों के कीड़ों को खत्म करने का जादुई उपाय हैं किचन में मौजूद ये 4 चीजें

How To Get Rid Of Teeth Cavity: दांत में कीड़े की एक वजह हमारी खराब लाइफस्टाइल और खान भी है. आपको बता दें कि दांतों में छोटे काले गड्ढे होते हैं जिन्हें दांतों के कीड़े कहा जाता है. सड़न के कारण यह दांतों को खोखला करने लगते हैं. असल में कैविटीज (Cavities) के कई कारण हो सकते हैं. दांतों का साफ ना होना, मुंह में बैक्टीरियल इंफेक्शन, मीठी चीजों का ज्यादा सेवन, या हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या. लंबे समय तक टूथ कैविटी से दांत खराब होने लगते हैं. इससे दांत काले भी पड़ जाते हैं. अगर आप भी अपने दांतों को हेल्दी और कैविटी की समस्या को कम करना चाहते हैं, तो इन घरेलू उपाय को अपना सकते हैं.

दांतों के कीड़ों से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय- (Dant Ke Kide Kaise Hataye)

1. लौंग-

किचन में मौजूद लौंग एक ऐसा मसाला है जिसे ना सिर्फ स्वाद और सुगंध बल्कि, सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. दांतों के कीड़ों को धीरे-धीरे कम करने के लिए आप लौंग के तेल को रूई की मदद से कीड़ों वाली जगह पर लगा सकते हैं. इससे दांत दर्द में भी आराम मिल सकता है. क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं.

2. नीम का पाउडर-

नाम का पाउडर दांतों के कीड़ों के लिए काफी अच्छा माना जाता है. इससे आप ब्रेश कर सकते हैं.

3. नमक-

नमक किसी भी खाने के स्वाद को बनाने और बिगाड़ने का काम करता है. अगर आप भी अपने दांतों के कीड़ों की समस्या को दूर करना चाहते हैं, तो आप नमक को सरसों के तेल में लगाकर कीड़े वाली जगह पर मसाज कर सकते हैं.

4. लहसुन-

लहसुन में मौजूद एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण इसे एक बेहतरीन पेनकिलर बनाते हैं, जो दांतों के दर्द और कीड़ों से राहत दिला सकते हैं. दांतों के कीड़ों को दूर करने के लिए आप लहसुन को कच्चा खा चबा सकते हैं.

