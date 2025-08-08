इस फिल्म में एक साथ 4 लड़कियों के मंगेतर थे अक्षय कुमार, हंसते-हंसते पेट में हुआ दर्द, 17 करोड़ की फिल्म ने कमाए 55 करोड़

अक्षय कुमार बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक हैं, जो अपने एक्शन और कॉमेडी फिल्मों से काफी सुर्खियों में रहते हैं. हालांकि बीते कुछ वक्त से उनका फिल्मों में वह कामयाबी नहीं मिल पा रही है जिसकी उम्मीद की जाती है. लेकिन अक्षय कुमार अपने करियर में हर तरह की फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करते रहे हैं. एक्शन, कॉमेडी से लेकर ड्रामा तक, उन्होंने हर तरह में अपनी छाप छोड़ी है. उनकी कई फिल्में सुपरहिट रही हैं, और ऐसी ही एक फिल्म है 'गरम मसाला'.

2005 में रिलीज हुई 'गरम मसाला' अक्षय की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में अक्षय के साथ जॉन अब्राहम, परेश रावल, रिमी सेन, नेहा धूपिया, डेजी बोपन्ना, नीतू चंद्रा, नरगिस बाघेरी, राजपाल यादव, मनोज जोशी और असरानी जैसे सितारे थे. कहानी में अक्षय का किरदार रिमी सेन, डेजी बोपन्ना, नीतू चंद्रा और नरगिस बाघेरी के साथ प्यार में धोखा देता है. अक्षय की मजेदार कॉमेडी और शानदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर में बेस्ट कॉमिक एक्टर का अवॉर्ड भी मिला.

'गरम मसाला' का बजट 17 करोड़ रुपये था, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की. फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था, और यह 2005 में खूब चर्चा में रही. इसमें जॉन अब्राहम ने अक्षय के दोस्त का किरदार निभाया था, जबकि परेश रावल बावर्ची बने थे. इन दोनों के रोल को भी लोगों ने खूब सराहा था. गरम मसाला इन दिनों कलाकारों की बेस्ट फिल्मों में से एक है.

